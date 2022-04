I carabinieri avevano acquisito gli atti delle dimissioni di Mutalipassi, Lampasona e D’Arienzo, ma quello era un atto dovuto , di prassi, nessun retro pensiero. Ora la situazione è molto diversa. La procura vuole vederci chiaro. Vuole scoprire perchè a 50 giorni circa dalle elezioni si arriva a sfiduciare il sindaco. La motivazione solita è quella di non far amministrare la cosa pubblica agli avversari quando si è in presenza di un quadro politico completamente rovesciato, solitamente ci si arriva. Ma agli occhi della procura non c’è la diatriba politica, o la nomina di qualche assessore non gradito, ma c’è Agropoli Cilento servzi, la municipalizzata finita sotto la lente d’ingrandimento della magistratura, della Dia (direzione investigativa antimafia, della Dda (direzione distrettuale antimafia). E’ nell’Agropoli Cilento servzi si concentra il potere politico ed elettorale di una partita come quella delle prossime elezioni amministrative. Secondo le voci che fuori escono dalle indagini in corso, prima Massimo La Porta e poi Adamo Coppola non risponderebbero più al sistema. Non a caso La Porta chiedeva da tempo l’azzeramento della giunta municipale e poi la decapitazione dell’Agropoli Cilento servizi, questo non sarebbe avvenuto e lui se ne è andato mettendosi in proprio e prendendo le distanze dal sistema di potere sull’asse municipio- Agropoli Cilento servizi. Adamo Coppola sollecitato su una richiesta che il direttore generale Capozzoli di far passare soldi di multe dal bilancio del comune a quello dell’Agropoli Cilento servizi, si è rifiutato anche su consiglio del capo della polizia municipale Maurizio Cauceglia il quale gli ha detto di non voler mai firmare una simile operazione scellerata. Questa è stata la resa dei conti che ha fatto scattare la mancata candidatura di Adamo Coppola nel centro sinistra. Da tempo i vertici dell’Agropoli Cilento servizi erano avversi all’azione di Coppola, Il direttore generale Capozzoli e il presidente Gorga non hanno mai fatto mistero della loro avversione al sindaco Coppola, sostenevano, legittimamente, di non ritenerlo all’altezza del compito di sindaco. Ma c’è un altro fatto molto indicativo di come il sindaco uscente era messo sotto pressione. Il consigliere comunale Gennaro Russo, per detta del sindaco, chiedeva da tempo di assumere la direzione della Sarim, l’entourage del sindaco ha opposto resistenza ritenendo che lo stesso Russo avrebbe ottenuto già troppo dalla politica. Si è verificato un vero e proprio scontro verbale tra Gennaro Russo e il sindaco con il coinvolgimento di alcuni familiari di Russo i quali chiamavano il sindaco per chiedere la nomina, come racconta l’ormai ex primo cittadino, l’ex sindaco in seguito a questa richiesta ha sempre detto no. Non a caso Gennaro Russo, molto amico di Capozzoli e socio con lui in molte cose, ma i due sono amici da vecchissima data, è anche il cognato di un funzionario del comune l’architetto Cerminara. L’ex consigliere Gennaro Russo, è noto, si spendeva quotidianamente, per andare da Alfieri a premere contro la candidatura di Adamo Coppola nel centro sinistra ed è stato uno di coloro che ha spinto Mutalipassi ad accettare la candidatura a sindaco, non a caso, Gennaro Russo, dal primo momento, figurava in una lista che stava formando Mutalipassi. E ora chiede a Mutalipassi e a Franco Alfieri il sostegno elettorale per essere eletto. E’ notorio che non ha un grande seguito elettorale, per cui va tenuto d’occhio anche il numero dei voti che prenderà Gennaro Russo alle elezioni.

LA VICENDA DELLE PASSWORD

La sfiducia è stata fatta sabato 16 aprile, sabato santo, la notte successiva, intorno all’una, il funzionario del comune Giuseppe Capozzoli ha chiamato a casa dell’addetto stampa Ernesto Rocco chiedendogli le password dicendogli di dover subito cedere le password dei social e tutto ciò che aveva in possesso. Il professionista, colto di sorpresa, ha subito fornito la richiesta di Capozzoli, mentre per prassi andavano inserite nella relazione che il sindaco uscente dovrà dare al commissario prefettizio appena nominato. Perchè Capozzoli ha fatto questa richiesta? Perchè notte tempo? Perchè con questa fretta? Era lui il competente da dover fare una simile richiesta? E’ evidente che il commissario prefettizio deve dar conto di chi gestisce i social e la comunicazione. La richiesta di Giuseppe capozzoli funzionario del comune e direttore generale dell’Agropoli Cilento servizi è quanto mai strana.

ANTICIPAZIONE DECAPITAZIONE

Martedì prossimo dopo Pasqua Adamo Coppola avrebbe rimosso il direttore generale dell’Agropoli Cilento servizi Giuseppe Capozzoli anche funzionario del comune e il presidente Mimmo Gorga dal loro incarico. Hanno fatto prima, non gli hanno dato il tempo, hanno fatto un blitz. Ma cosa hanno messo sul piatto della bilancia? La notizia era trapelata già da tempo(clicca qua) e questo ha messo in fibrillazione il sistema di potere che vige ad Agropoli perchè la municipalizzata assicura 2000 voti e il sistema li mette su Mutalipassi e non più su Adamo Coppola prima allontanato dal centro sinistra, poi dal Pd e poi lo hanno sfiduciato. Altra domanda: ” Il sistema controllava tutto il consiglio comunale?” La domanda finale ci viene spontanea: ” Perchè hanno firmato la sfiducia?”. Lo scopra la magistratura noi facciamo i giornalisti. Sergio Vessicchio