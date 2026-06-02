AGROPOLI, LA REGIONE CAMPANIA DA IL LASCIA PASSARE AL NUOVO COLLEGAMENTO DEL METRO’ DEL MARE
La nuova linea del Metrò del Mare tra Agropoli e Sapri è stata confermata ed è inserita all’interno della programmazione triennale 2026-2028 della Regione Campania.
Questa tratta specifica, ideata per connettere in modo stabile tutti i principali porti della costa meridionale del Cilento, prevede un’operatività strutturata per azzerare i ritardi del passato ed evitare attivazioni tardive
La linea (denominata anche come linea cilentana rossa) unisce l’alto e il basso Cilento toccando le località balneari più rinomate:
- Porti serviti: Il collegamento unisce le fermate di Agropoli, Acciaroli, San Marco di Castellabate, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro, Marina di Camerota e Sapri. Nelle ultime pianificazioni di gara è stata inserita anche una toccata nel porto di Montecorice.
- Obiettivo del servizio: Consentire a turisti e residenti di spostarsi lungo la costa cilentana evitando il traffico stradale, con un servizio stabile e programmato a lungo termine gestito tramite bandi europei pluriennal.
Ad aggiudicarsi il servizio è stata la compagnia Travelmar; in questi giorni, prima dell’annuncio ufficiale, si stanno completando le ultime procedure burocratiche.
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