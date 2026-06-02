AGROPOLI, LA REGIONE CAMPANIA DA IL LASCIA PASSARE AL NUOVO COLLEGAMENTO DEL METRO’ DEL MARE

La nuova linea del Metrò del Mare tra Agropoli e Sapri è stata confermata ed è inserita all’interno della programmazione triennale 2026-2028 della Regione Campania.

Questa tratta specifica, ideata per connettere in modo stabile tutti i principali porti della costa meridionale del Cilento, prevede un’operatività strutturata per azzerare i ritardi del passato ed evitare attivazioni tardive

La linea (denominata anche come linea cilentana rossa) unisce l’alto e il basso Cilento toccando le località balneari più rinomate:

Porti serviti : Il collegamento unisce le fermate di Agropoli , Acciaroli , San Marco di Castellabate , Casal Velino , Pisciotta , Palinuro , Marina di Camerota e Sapri . Nelle ultime pianificazioni di gara è stata inserita anche una toccata nel porto di Montecorice .

Obiettivo del servizio: Consentire a turisti e residenti di spostarsi lungo la costa cilentana evitando il traffico stradale, con un servizio stabile e programmato a lungo termine gestito tramite bandi europei pluriennal.

Ad aggiudicarsi il servizio è stata la compagnia Travelmar; in questi giorni, prima dell’annuncio ufficiale, si stanno completando le ultime procedure burocratiche.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…