2 Giugno 2026

AGROPOLI, LA REGIONE CAMPANIA DA IL LASCIA PASSARE AL NUOVO COLLEGAMENTO DEL METRO’ DEL MARE

admin 2 Giugno 2026

La nuova linea del Metrò del Mare tra Agropoli e Sapri è stata confermata ed è inserita all’interno della programmazione triennale 2026-2028 della Regione Campania.

Questa tratta specifica, ideata per connettere in modo stabile tutti i principali porti della costa meridionale del Cilento, prevede un’operatività strutturata per azzerare i ritardi del passato ed evitare attivazioni tardive

La linea (denominata anche come linea cilentana rossa) unisce l’alto e il basso Cilento toccando le località balneari più rinomate:
  • Porti serviti: Il collegamento unisce le fermate di AgropoliAcciaroliSan Marco di CastellabateCasal VelinoPisciottaPalinuroMarina di Camerota e Sapri. Nelle ultime pianificazioni di gara è stata inserita anche una toccata nel porto di Montecorice.
  • Obiettivo del servizio: Consentire a turisti e residenti di spostarsi lungo la costa cilentana evitando il traffico stradale, con un servizio stabile e programmato a lungo termine gestito tramite bandi europei pluriennal.

Ad aggiudicarsi il servizio è stata la compagnia Travelmar; in questi giorni, prima dell’annuncio ufficiale, si stanno completando le ultime procedure burocratiche.

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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