AGROPOLI, LA TRAGEDIA DELLA STAZIONE SIMONA MARSILI E’ MORTA DOPO TRE MESI DI ACCAMPAMENTO VICINO AI BINARI

Si trasforma in tragedia il dramma di Simona Marsili la donna di 55 anni sfrattata di casa e accampata con la famiglia in un locale della stazione dove ha contratto la polmonite che l’ha distrutta in poche settimane. Il grido di allarme era stato lanciato più volte anche dalla sorella Silvana. Dopo la morte del marito la donna era stata sfrattata da un’abitazione di via Madonna del Carmine ed era stata costretta a dormire sulla stazione insieme con i figli e la nuora. A nulla erano valsi gli appelli per darle una sistemazione la donna più volte aveva chiesto al comune di aiutarla. I pochi soldi di sussidi che la signora Marsilia riceveva mensilmente servono per mangiare e nemmeno, troppo poco e la casa che aveva prima, una mansarda situata presso la Madonna Del Carmine, non è stata più pagata dal Comune, che in passato ha provveduto a coprire le spese per il fitto della famiglia pari a circa trecento euro mensili. La conseguenza per lei, per i due figli e per la nuora, è stata lo sfratto.

In poco tempo, dunque, si sono ritrovati a vivere per strada, a cercare disperatamente un posto riparato e sicuro e a condurre una vita davvero difficile. Di giorno, spesso, vengono ospitati da alcuni conoscenti che gli offrono un pasto caldo e un posto accogliente per consumarlo, ma per la notte, anche per quanti li conoscono e intendono aiutarli, è difficile dare ospitalità a tutti e quindi sono costretti ad arrangiarsi alla meglio, trovando riparo in questo locale della stazione anche se, con il freddo di dicembre poi di gennaio, febbrai e marzo , è sempre più insopportabile fino a quando la povera donna si è ammalata con una polmonite bilaterale e non ha superato all’ospedale di Salerno ed è morta alla vigilia di Pasqua. Una tragedia, un dramma che si poteva evitare se al comune fossero stati più sensibili, se le istituzioni avessero preso a cuore questa vicenda denunciata e annunciata perchè la donna aveva gridato aiuto trovando però tutte le porte chiuse. Ora il finale tragico che getta ombre, ancora una volta, su di una città come Agropoli la quale si gira dall’altra parte mentre gli si chiede aiuto. Bisogna riflettere.

