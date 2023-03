AGROPOLI LA TRUFFA CALCISTICA DEL PROCURATORE DI ABAYAN E URRUTY DUE BIDONI , FACCIAMO LUCE

L’Agropoli è stata vittima di una vera e propria truffa sportiva, la società è stata raggirata vergognosamente da un pseudo procuratore privo di alcuna licenza per operare nel mondo del calcio, ha subito il “pacco” confezionato con il fiocco da un tal Leonardo Secondi procuratore di Abayan e Urruty giocatori scarsi. Questi due specie di calciatori, soprattutto Abayan, sono due babà evidenti fatti da questo procuratore argentino sul quale ci siamo informati e adesso faremo luce anche con gli organi di controllo. Abayan e Urruty sono arrivati ad Agropoli infatti attraverso questo affabulatore argentino residente in calabria che ha spillato all’Agropoli e al presidente Infante fior fior di quattrini lasciando i pacchi ad Agropoli e scappando con la cassa. Questo tal Leonardo Secondi dalle informazioni che girano nel mondo del calcio non è nuovo a queste tipo di raggiri, perché nel caso dell’Agropoli non troviamo altri aggettivi, con le società che puntualmente vengono raggirate e prese per i fondelli. Abayan è un calciatore lento, macchinoso, impacciato, evidentemente in ritardo per i ritmi dell’eccellenza e che proviene da un infortunio serio della scorsa stagione ad Angri, Urruty è invece un giocatore che basta guardare la sua storia per vedere che si tratta di un giocatorino da promozione a salvarsi e niente più, giocatori come lui se ne trovano a bizzeffe in prima e seconda categoria qui in Campania e il campo parla chiaro.

Quando denunciavamo questo schifo qualcuno ci prendeva per pazzo, ma è bastato vedere questi due babà in campo per capire che non eravamo dei visionari e l’abbiamo prontamente denunciato perché il presidente Infante non può meritare una vergogna simile, un presidente come lui non può essere vittima di qualche faccendiere da strapazzo improvvisato che nella vita è bravo solo nel fare “pacchi”. Per carità esistono tanti bravi procuratori che svolgono il proprio lavoro bene e con professionalità, ma nel caso dell’Agropoli una bidonata simile non l’abbiamo mai vista, una roba senza precedenti. Complice involontario di queste truffe è stato purtroppo l’allenatore che in buona fede si è fidato di questo faccendiere e ha fatto arrivare Abayan e Urruty, ma quando si gioca con il portafoglio degli altri bisogna essere più accorti e tutelare un presidente come Infante che per l’Agropoli sta facendo da 2 anni a questa parte sacrifici e sforzi immani e noi abbiamo l’obbligo di dinanzi a tanti schifo di parlare a voce alta. L’Agropoli è vittima del pseudo procuratore di Abayan e Urruty e l’Agropoli subito dopo la partita con il Lioni si è prontamente attivata per perseguire questo Secondi e denunciarlo nelle sedi competenti. Questo portatore di pacchi, che farebbe fatica anche da Amazon, ha letteralmente truffato i delfini e adesso dovrà dare conto alle autorità di ciò che fa e se lo fa legalmente, a meno che non decida di rimediare a quanto fatto restituendo indietro le laute compense che ha ricevuto indebitamente. Sergio Vessicchio

