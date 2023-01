AGROPOLI, L’ASSESSORE APICELLA RILANCIA LA CITTA’ I 10.000 DI CAPODANNO LA PRIMA PIETRA E LANCIA UN MESSAGGIO ALL’OPPOSIZIONE: “SIATE PIU’ TENERI CON ME”

Un colpo di spugna all’incontrario. In una serata Apicella, assessore al turismo e al commercio, rilancia le prerogative di Agropoli e mette in piazza con gli Anni 90 (Nostalgia 90) circa 10.000 persone forse qualcuno in più o qualcuno in meno, il problema non può essere quello. Il capodanno sul quale, in sordina, il numero uno del turismo agropolese aveva puntato le proprie fisches ha dato i risultati sperati, andando oltre la più rosea previsione, colmando in parte il gap con Capaccio Paestum rispetto all’estate quando la città dei tempoli venne letteralmente scaraventata al vertice regionali e nazionali per organizzazione, eventi e tanto altro. Le feste di natale hanno riportato alla luce Agropoli e questa volta ha vinto Apicella e lo ha fatto non solo con i numeri ma anche con i fatti concreti. Boicottato dall’amministrazione, messo all’angolo sul babà natale,unica cosa negativa di questo natale perchè la pro loco pezzotta e un’altra associazione hanno spilato soldi alla gente con una cacata esagerata e un inganno fuori dal comune oltre che pesare sulle spalle della città perchè hanno sfruttato suolo pubblico e patrimonio comunale, ma di questo se ne occuperanno in altre sedi, Roberto Apicella ha avuto un budget ristretto, ha dovuto fare i conti con una città a pezzi e senza risorse. A chi pensa che è stata un’improvvisata diciamo subito che il successo parte da lontano, ha una base intellettuale e piena di contenuti, non si arriva a tanto se non si programma. Apicella ha inventato, con Di Fabio, il famosissimo Revaival al Carrubo supportato da Davide Pecora con il quale ha messo su notevoli eventi, un collaudato format che piace alla gente recuperato dallo stesso Carrubo con Nostalgia 90 il gruppo che ha tenuto banco in maniera vincente e sul quale Apicella non ha esistato nemmeno un istante a puntarci. Questo gruppo parte dal Cilento nel quale negli anni 90 e ancor prima imperavano discoteche di grande prestigio tra Agropoli, Castellabate, Palinuro e Marina di Camerota, ed è quasi una provocazione perchè in Italia è tra le prime proposte in questo momento e Agropoli, capitale delle discoteche negli annin 80 e 90, non poteva non riproporlo anche in azione provocatoria visto che le proposte attuali tra rapper, scarsi dj, e una musica anti musica hanno chiuso le discoteche perchè il vero motivo della chiusura delle discoteche è questo e non ci giriamo intorno. Il successo del capodanno ad Agropoli è mirato, studiato dall’assessore il quale sa bene le dinamiche musicali e la sociologia della crescita o decrescita dei fenomeni. Il suo commento è rivolto alle opposizioi le quali spesso lo prendono di mira: “Spero non mi attacchino sempre spero hanno gradito questo evento”. E infatti proprio dalle opposizioni sono arrivati i primi complimenti, la telefonata di Pesce è sintomatica ma anche di tutti coloro che sono avversi ad un’amministrazione becera e scadente di cui Roberto Apicella fa parte. La città ha gradito, ha apprezzato e aveva bisogno di un evento come questo, è ancora poco ma una prima pietra. La paura di Apciella è che rimane fine a se stessa: ” Sarà difficile ripetersi ma l’impegno non mancherà”. L’amministrrazione attule è impostata in special modo su Apicella e sull’impegno di Apciella, gli altri fanno i babà lui fa i fatti. Sergio Vessicchio

