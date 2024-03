AGROPOLI ‘L’ATTORE PIERLUIGI IORIO PARTE PER PECHINO EXPRESS/VIDEO

IL DIRETTORE ARTISTICO DEL CINE TEATRO EDUARDO DE FILIPPO DI AGROPOLI PARTE PER L’ESPERIENZA DI PECHINO EXPRESS

Sembra così facile ma assolutamente non lo è: Il direttore del Cineteatro E. De Filippo, l’attore Pierluigi Iorio di Agropoli, sarà un personaggio della nuova prossima edizione di Pechino Express, format televisivo di grande successo ed ampia risonanza mediatica.

Pechino Express 2024 prende il via giovedì 7 marzo, con le coppie di concorrenti alla scoperta della ‘Rotta del Dragone’. Il travel reality su Sky e Now, con la ‘gara’ tra Vietnam, Laos e Sri Lanka, propone il cast composto da una serie di formazioni: Fabio ed Eleonora Caressa, ‘I Caressa’, Damiano e Massimiliano Carrara, ‘I Pasticcieri’, Artem e Antonio Orefice, ‘I Fratm’, che si sono conosciuti sul set della serie ‘Mare Fuori’ e Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi, ‘I Romagnoli’. Ai nastri di partenza anche Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, ‘I Brillanti’, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, ‘I Giganti’, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, ‘Le Amiche’ e Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi, ‘Italia Argentina’.

Pierluigi Iorio Chi è l’attore e regista teatrale che partecipa insieme a Nancy Brilli a Pechino Express: i progetti più importanti della sua carriera e la sua vita privata

Nome completo: Pierluigi Iorio

Pierluigi Iorio Data di nascita: 16/10/1971

16/10/1971 Luogo di nascita: Napoli

Napoli Segno zodiacale: Bilancia

Bilancia Professione: attore, regista

attore, regista Data debutto: 1996

1996 Social: Facebook, Instagram

Biografia

Pierluigi Iorio è un attore e regista italiano noto soprattutto nella scena teatrale ma anche per film e serie tv come Gomorra. Nasce a Napoli il 16 ottobre 1971 e una volta conseguito il diploma decide di proseguire il proprio percorso di studi iscrivendosi presso la facoltà di Giurisprudenza. Durante il periodo universitario sviluppa una grande passione per il teatro e scopre il method acting, una serie di tecniche utilizzate dagli attori del cinema americano. Debutta sul palcoscenico nel 1996 quando recita in una rappresentazione dello spettacolo Il medico dei pazzi. Negli anni successivi l’attore è molto attivo a teatro e prende parte a diversi progetti come L’amico di papà, Un ragazzo di campagna e La metamorfosi di un suonatore ambulante.

Nel frattempo esordisce anche in televisione, nel 2001 ottiene infatti un piccolo ruolo all’interno della soap opera Vivere. Nel suo curriculum Pierluigi Iorio vanta anche una prestigiosa produzione internazionale, nel 2005 recita in Vengo a prenderti, una commedia drammatica che vede per protagonisti le star di Hollywood Harvey Keitel e Joshua Jackson. Mentre si dedica al cinema e alla televisione non abbandona però la sua grande passione per il teatro e nel 2009 firma per la prima volta la regia di uno spettacolo quando porta in scena la commedia Compagni di merenda.

Cura poi altri progetti come regista tra cui A che servono gli uomini, musical in cui collabora con il premio Oscar Lina Wertmuller. Nel 2014 recita una piccola parte nella famosa serie Gomorra mentre tra i suoi lavori più recenti per il cinema c’è il film del 2023 C’è di nuovo la valigia sul letto. Nel 2024 Pierluigi Iorio si cimenta in una nuova avventura quando per la prima volta partecipa come concorrente a un reality show ovvero Pechino Express. Qui, in coppia con la sua storica amica Nancy Brilli, intraprende una grande sfida, un viaggio attraverso Vietnam, Laos e Sri Lanka.

Vita privata

Pierluigi Iorio è felicemente sposato con una donna di nome Ornella Foglia e dal loro matrimonio nasce il figlio Antonio.

Progetti

2001 – Vivere (serie tv)

(serie tv) 2005 – Vengo a prenderti (film di Brad Mirman)

(film di Brad Mirman) 2006 – 1848 – Barricate a Napoli (film di Attilio Rossi)

(film di Attilio Rossi) 2006 – L’amico di papà (serie tv)

(serie tv) 2009 – Un posto al sole (serie tv)

(serie tv) 2011 – La meravigliosa avventura di Antonio Franconi (film di Luca Verdone)

(film di Luca Verdone) 2014 – Gomorra – La serie (serie tv)

(serie tv) 2022 – Mina Settembre (serie tv)

(serie tv) 2023 – Resta con me (serie tv)

(serie tv) 2023 – C’è di nuovo la valigia sul letto (film di Eduardo Tartaglia)

(film di Eduardo Tartaglia) 2024 – Pechino Express (programma televisivo)

Pierluigi Iorio ha recitato in qualche cortometraggio?

Nel corso della sua carriera Pierluigi Iorio ha recitato in due cortometraggi: Perhaps e Una cena divina.

Quale strumento musicale sa suonare Pierluigi Iorio?

Pierluigi Iorio sa suonare il pianoforte.

In che squadra gareggia Pierluigi Iorio a Pechino Express?

A Pechino Express Pierluigi Iorio gareggia nella squadra dei #brillanti.

Su quali social è possibile seguire Pierluigi Iorio?

È possibile seguire Pierluigi Iorio su Instagram e anche su Facebook.

