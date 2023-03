AGROPOLI, LE RAGIONI DI RAFFAELE PESCE INCONTRO AL MUNICIPIO CON GLI ELETTORI NEL MIRINO MUTALIPASSI E I SODALI DEL SISTEMA

L’appuntamento è per sabato 11 marzo pomeriggio alle ore 16.00. Un sabato pomeriggio all’insegna della politica e del ritorno alle urne perché di quello si tratta. Il sistema di potere rappresentato dallo (spaventa passeri) Mutalipassi messo al centro del terreno arato per difendere gli interessi di mediocri come Gennaro Russo, tanto per fare un esempio, uno dei più attivi nel sistema di potere tra l’ottenimento di posti di lavoro per i propri familiari, costruzioni di ville sulla colina san marco, di campi da calcetto, da calciotto e via dicendo ma anche di altri vantaggi che in 20 anni ha ottenuto. Non a caso proprio il consigliere comunale Gennaro Russo inattivo politicamente ma aggregatore di moltissimi consensi, chissà per quale motivo, è stato colui che ha voluto Mutalipassi facendo una guerra spietata ad Adamo Coppola. Mutalipassi è diventato la sponda di un sistema molto discutibile che sta distruggendo politicamente la città.

Di Fillipo, Apicella e Cianciola i tre “maschi” della giunta sono totalmente in guerra, sia Di Filippo sia Cianciola vogliono fare il sindaco, Apicella sta sulle palle a Di Filippo perchè raccatta molti voti, i consigliere sono “mazze da scopa” usate a proprio piacimento. Il paese è nel più totale abbandono, le alghe fanno capolinea sulle spiagge, il porto è terra di conquista, le strade, alcune appena asfaltate, sono le via di una giungla pericolosa. Il disordine regna sovrano mentre la spartizione è notevole al terzo piano di palazzo di città piuttosto che allo zanzibar i luoghi del potere dove si decidono poltrone, prebende, azioni da compiere. In città ormai c’è rassegnazione. Raffaele Pesce invita tutti attraverso il suo movimento “Liberi e Forti” a partecipare sabato pomeriggio all’incontro all’interno dell’aula consigliare del comune di Agropoli.

