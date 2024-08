AGROPOLI, LE TRUFFE DEGLI APPARTAMENTI TURISTI FRODATI

Uno, de, tre casi al giorno, Agropoli diventa la capitale delle truffe di appartamenti. La base non sarebbe Agropoli ma la capitale del Cilento è l’epicentro di una maxistruffa continua ai danni di turisti.

Il lungomare San Marco è il posto più gettonato dai trufatori. Come funziona la truffa. I turisti chiamano dai siti o dagli annunci e contattano il numero di telefono dal quale rispondono uomini e donne. Pattuiscono i prezzi di case con foto e si fanno mandare gli acconti.

Quando i malcapitati arrivano sul posto non trovano ne la strada ne gli appartamenti e quindi cercano di chiamare al numero di telefono con il quale avevano prenotato. Ma quel numero già non esiste. Le denunce sono tante e la situazione sta diventando molto imbarazzante. Da tempo vengono messe in atto queste truffe e quasi sempre gli autori lrimangono impuniti.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...