AGROPOLI, LEGANO IL PROPRIETARIO E SVALIGIANO UNA VILLETTA IN PERIFERIA

Nella serata di ieri i malviventi hanno agito in una villetta di località Madonna del Carmine lo scrive Infocilento.it. Intorno alle 22:00 un gruppo di banditi si sarebbe introdotto nell’abitazione di un uomo e dopo averlo minacciato, pare anche con un’arma, l’avrebbero legato ad una sedia riuscendo a portare via denaro, preziosi e la sua auto, ritrovata poi poco distante. Sul caso indagano i carabinieri. Potrebbero essere importanti le immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza di alcune attività privata. Ad Agropoli è allarme furti, ormai sono continui e rappresentano una minaccia quotidiana per tutti i cittadini.

