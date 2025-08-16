AGROPOLI, L’EX CALCIATORE ANTONIO ALTOBELLO FA GUERRA AGLI USA DEL SUO FORNO PRZZI RADDOPPIATI PER

“Il prezzo dei prodotti del nostro negozio è maggiorato del 100% a tutti i cittadini Usa“. E’ il cartello esposto davanti ad una panetteria cilentana il cui titolare è l’agropolese Antonio Altobello da qualche tempo residente ad Acciaroli

Il titolare dell’attività ‘Il fornaio’ di San Mauro Cilento, Antonio Altobello, ha deciso di reagire, così, simbolicamente ai dazi imposti dagli Stati Uniti.

“Ho apposto questo cartello dinanzi al mio panificio perché sono contro il mutismo degli italiani, contro il servilismo verso le decisioni dell’Unione Europea e di Donald Trump“, spiega Altobello, originario di Agropoli ma da oltre dieci anni residente a San Mauro Cilento, dove lavora come fornaio dopo una breve carriera da calciatore professionista in Serie C2.

Accanto al cartello, spicca anche la bandiera palestinese. “Bisogna far capire a tutti che dobbiamo alzare la voce e non dobbiamo stare zitti di fronte alle decisioni americane. Dobbiamo dimostrare che il popolo italiano è vivo, ha carattere e coscienza“, continua il fornaio.

L’iniziativa ha il sapore della provocazione, come lo stesso fornaio ha ammesso, ma risponde alla volontà di far riflettere sul «mutismo degli italiani e la necessità di non rimanere a guardare in silenzio di fronte alle decisioni di Trump e dell’Unione Europea». L’idea dei prezzi raddoppiati solo per i cittadini americani, che in questo periodo estivo arrivano in zona – si tratta in prevalenza di americani originari del Cilento – è certamente simbolica ma ha suscitato molto clamore. Sono proprio i clienti, consueti oppure occasionali, a mostrare maggiore consenso. In che modo? Anche semplicemente con un selfie con il cartello che campeggia alle spalle e poi “via” sui social.

