AGROPOLI, L’EX MINISTRO QUAGLIARIELLO AL SETTEMBRE CULTURALE “SCUSA PAPA’ MA TIFO NAPOLI” RECORD DI VENDITE

Al settembre culturale approda uno dei personaggi politici più in vista negli ultimi 20 anni a proposito di riforme istituzionali. Dopo Gratteri proprio alla vigilia della sua nomina a procuratore di Napoli e le esternazioni dell’ex presidente nazionale di ANM Palamara Quagliariello viene con un testo che sta tirando tantissimo quasi a sorpresa per l’autore: ” Scusa papà ma tifo Napoli”. Come conciliare l’amore per il Napoli con quello per un padre amatissimo ma juventino? E come mettere d’accordo carriera universitaria e impegni politici col desiderio di seguire ovunque la propria squadra del cuore e soffrire con e per lei? Ce lo racconta in questo libro intimo e divertente Gaetano Quagliariello, già giornalista, senatore, ministro, professore universitario, ma soprattutto tifoso, fondatore e past president del Napoli Club Parlamento. Dalle prime partite viste dagli spalti all’incontro con Maradona, all’affannosa ricerca di un televisore per seguire il Napoli all’estero, il racconto del tifoso si snoda tra gustosi aneddoti e ricordi personali che si intrecciano con la storia di una squadra di calcio che negli anni ha significato molto, per non dire moltissimo, per tutti quanti tifano Napoli.

INTERVISTA A QUAGLIARIELLO

TUTTO L’INTERVENTO DI QUAGLIARIELLO AL CASTELLO

