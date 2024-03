AGROPOLI, L’EX SINDACO COPPOLA ATTACCA L’ATTUALE: “VERGOGNOSO SILENZIO SULLA FACCIATA DELLA CHIESA”

L’occasione era propizia e ghiotta per Adamo Coppola ex sindaco di Agropoli per entrrare nel dibattito per documentario e promettere un congruo intervento economico per rifare la facciata della chiesa della Madonna di Costantinopoli per la quale il parroco don Carlo Pisani sta cxhiamando a raccolta l’intera città per contribuire alle spese con offerte e acquisto del Cd di Alta prospettiva proiettato con successo il 28 febbraio scorso nel cine teatro. E invece secondo Adamo Coppola il silenzio del primo cittadino è stato colpevole. LA NOTA E’ DURISSIMA E VE LA RIPROPONIAMO IN BASSO:

“UN’ALTRA OCCASIONE PERDUTA. IL SINDACO DISTRATTO.

L’acquisto del DVD del video andrà a finanziarie la ristrutturazione della facciata della chiesa.L’unica nota stonata della serata è rappresentata dal fatto che all’appello di Don Carlo fatto alla città di contribuire a finanziare i lavori il sindaco non ha risposto, era distratto?Il primo cittadino presente solo con il corpo, non con la mente e, sarebbe da dire, non con l’anima, avrebbe dovuto cogliere l’occasione per annunciare che la ristrutturazione della facciata sarebbe stata finanziata dal Comune! Le amministrazioni hanno già finanziato in passato, per esempio, l’oratorio della chiesa di Santa Maria delle Grazie, ed io stesso da amministratore mi ero impegnato a fare lo stesso per la facciata della chiesa della Madonna di Costantinopoli. Invece niente! Un altra occasione persa per farsi notare, per rispondere ad un’appello della sua comunità: sarà ricordato anche per questo, il sindaco distratto!” Per la realizzazione vanno i complimenti al parroco Don Carlo Pisani e naturalmente a Giusi e Claudio di Alta Prospettiva, bravissimi!

