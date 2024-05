AGROPOLI, L’EX SINDACO COPPOLA SPARA A ZERO SU MUTALIPASSI: ” ORA CAPISCO TANTE COSE E’ SFACCIATO E OPPORTUNISTA”

Una guerra cominciata quando Mutalipassi era l’assessore alle finanze del sindaco Coppola ce che sfocia in un atteggiamento molto discutibile da parte dell’attuale primo cittadino tanto da attirare l’attenzione di Adamo Coppola il quale da segretario cittadino di Fratelli d’Italia certamente le cose non le manda a dire. Durissima la nota che ha diramato nelle ultime ore, ve la proponamo in basso:

𝐔𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐃𝐀𝐂𝐎 𝐎𝐑𝐌𝐀𝐈 𝐒𝐅𝐀𝐂𝐂𝐈𝐀𝐓𝐎 𝐄 𝐎𝐏𝐏𝐎𝐑𝐓𝐔𝐍𝐈𝐒𝐓𝐀

L’assessore Mutalipassi nella mia giunta è stato sempre molto critico con la scelta di investire nelle opere pubbliche della nostra città. In una riunione infuocata le definì dannose in quanto avrebbero costretto i cittadini di Agropoli a pagare debiti per cinquant’anni. Naturalmente queste considerazioni furono accompagnate da forti accuse a me e all’ex sindaco Alfieri, oggi suo leader.

Allora non diedi peso alle sue parole… Oggi, però, prendo atto che ha cambiato totalmente idea definendo quelle opere “luoghi palpitanti di vita”.

Questo perché, sempre per amore della verità, le strutture come il pala-Di Concilio hanno compiuto nel periodo della mia amministrazione, non certo per merito suo, una completa e totale ristrutturazione che le rende oggi assolutamente funzionali!

In attesa che egli possa inaugurare le opere pubbliche da lui programmate (!?) sono contento che intanto inauguri le mie, come ad esempio il parcheggio in via Selvi, o che si compiaccia per i lavori al castello, anche quelli frutto della programmazione delle precedenti amministrazioni.

Va tutto bene, però almeno cerchiamo di avere onestà intellettuale e non essere così opportunista e sfacciato!

admin Sergio Vessicchio

