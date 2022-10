AGROPOLI, L’EX VICE SINDACO VALERIO BOTTI PERDE IL PORTAFOGLIO CON 1200 EURO VARIE LE IPOTESI

Valerio Botti (foto quando era giovane)noto insegnante del liceo Scientifico in pensione amministratore in più legislature e varie epoche ma anche vice sindaco, noto anti Alfieri, è stato protagonista di un episodio molto spiacevole. L’anziano è andato a fare la spesa in un negozio tra frutta e bombole del gas, ha pagato regolarmente e quando è arrivato a casa si è accorto di non avere il portafogli con 1200 euro dentro ma tutte le carte e i documenti. E’ tornato sui suoi passi e si è ricordato dove lo aveva appoggiato ma in quel posto non lo ha trovato.

E’ evidente che qualcuno lo avrà preso. Secondo alcune ipotesi di qualche presente sarebbe passato il camion della spazzatura e lo ha ha erroneamente buttato dentro o qualcuno è passato e se lo è preso. Difficile poter risalire al percorso fatto dal borsellino di Valerio Botti e non regge nemmeno l’ipotesi dei titolari delle attività, come qualcuno ha suggerito, i quali se lo avessero trovato lo avrebbero restituito per la serietà che da sempre li contraddistingue. Quale fine avrà fatto il portafogli di Valerio Botti al momento non si sa, sta di fatto che il povero ex vice sindaco ha avuto un danno enorme. Se c’è qualcuno che lo trovasse può restituirlo.

