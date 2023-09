AGROPOLI, L’IRONIA DI PESCE SULLA PRESUNTA LEGALITA’ AD OSPITARE GRATTERI E SULLA BUFERA DEL PORTO

La presenza di Gratteri simbolo di legalità ad Agropoli caratterizza l’ironia del consigliere comunale Raffaele Pesce il quale con pizzicante ironia così commenta l’arrivo del procuratore: “Stasera ci sarà Nicola Gratteri al castello, per il settembre culturale. Bene, dato che si sbandiera la “Legalità prima di tutto”, proporrei agli organizzatori ed all’ente patrocinatore, così come rappresentato, di mostrare, al famoso magistrato, alcuni dei 42 verbali elettorali (sono in doppio originale per i 21 seggi) per avere una sua opinione in merito. Gratteri, dall’alto della sua esperienza, potrebbe fornire un suo parere a chi prima si è posto a difesa delle operazioni elettorali e poi ha parlato di responsabilità e costituzione di parte civile, benché la persona offesa sia evidentemente un’altra.

PESCE SULLA BUFERA DELL’INTERVENTO AL PORTO SI SCAGLIA CONTRO IL SINDACO

“Mi fanno notare un post del primo cittadino dal titolo la “Legalità prima di tutto”, con riferimento ai controlli effetuati al porto. Ebbene, ben vengano i controlli, sebbene a settembre inoltrato non credo siano efficaci. Ma mi chiedo e vi chiedo, a parlare di LEGALITÀ PRIMA DI TUTTO è lo stesso sindaco che, proprio sul porto, permette un ritardo di due mesi nella pubblicazione di una deliberazione? Ricordate il mio post “I misteri dell’albo pretorio”: una deliberazione di Giunta comunale (323 del 16 giugno 2023) dotata di immediata esecutività nella stessa seduta, viene pubblicata soltanto il 22 agosto 2023, dopo oltre due mesi. L’argomento era una istanza di autorizzazione ex art.45 bis del codice della navigazione in ambito portuale. A prescindere dal merito e dalla legittimità della deliberazione, trovo quantomeno inopportuno il ritardo nel rendere pubblico e, pertanto, conoscibile e ricorribile, l’atto, considerata, appunto, la immediata esecutività conferita al medesimo. Perché non si usa l’ordine cronologico e/o numerico?

È lo stesso sindaco dei mancati controlli all’antiquarium e delle mancate risposte alle mie interrogazioni?

È lo stesso sindaco che in consiglio ammette di aver distribuito direttamente ( anche neo funzionario al patrimonio) i terreni del centro visite senza che gli stessi fossero stati individuati dal Consiglio, come da me richiesto?

È lo stesso che firma un protocollo d’intesa tra enti, con impegni di spesa, senza deliberazione consiliare?

È lo stesso che in Giunta “autorizza” occupazioni commerciali della sede stradale senza parere, necessario per materia, del funzionario responsabile?

È lo stesso che vieta di scendere al Fortino e patrocina e sponsorizza un evento in proprietà privata, senza autorizzazioni commerciali, nella stessa condizione di rischio?

È lo stesso che più volte in consiglio mi ha accusato solo per aver adito la giustizia amministrativa, nella ricerca di Verità, come se fosse un caso di lesa maestà, ma il re ovviamente non è lui, e tra l’altro è un Viceré?

È lo stesso che usa i palchi “culturali” per attaccarmi, in mia assenza, al fine di screditarmi agli occhi dei presenti, senza possibilità di controbattere? Tacciandomi, a suo modo, di saccenteria? E mi fermo…

La Legalità è nelle azioni e nei comportamenti, ma prima ancora è nelle menti e negli animi.”

