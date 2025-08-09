9 Agosto 2025

AGROPOLI, MAESTOSA MANIFESTAZIONE PRO OSPEDALE LA CITTA’ SI BLOCCA I POLITICI ASCOLTINO

9 Agosto 2025

Massiccia presenza per il diritto alla salute nel Cilento. Agropoli vuole il pronto soccorso e lo ha ribadito oggi scendendo in piazza
Si è svolta  la manifestazione per ottenere il Pronto soccorso ed il potenziamento dei servizi sanitari presso il presidio ospedaliero di Agropoli.
Un corteo partecipato che ha visto in prima linea anche gli amministratori locali e dei comuni vicini. I cittadini hanno manifestato tutto il malcontento per un presidio spogliato di un servizio così importante. Intanto un primo passo c’è stato con l’Asl i cui vertici hanno spiegato il perché è stata tolta finanche l’insegna del pronto soccorso cosa che ha fatto scattare i residenti su tutte le furie. Sarà messa una insegna che indica il punto di primo soccorso. La richiesta dei sindaci all’Asl è e resta quella di avere un vero punti di riferimento aperto notte e giorno per le emergenze.

