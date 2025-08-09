AGROPOLI, MAESTOSA MANIFESTAZIONE PRO OSPEDALE LA CITTA’ SI BLOCCA I POLITICI ASCOLTINO

Un corteo partecipato che ha visto in prima linea anche gli amministratori locali e dei comuni vicini. I cittadini hanno manifestato tutto il malcontento per un presidio spogliato di un servizio così importante. Intanto un primo passo c’è stato con l’Asl i cui vertici hanno spiegato il perché è stata tolta finanche l’insegna del pronto soccorso cosa che ha fatto scattare i residenti su tutte le furie. Sarà messa una insegna che indica il punto di primo soccorso. La richiesta dei sindaci all’Asl è e resta quella di avere un vero punti di riferimento aperto notte e giorno per le emergenze.