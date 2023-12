AGROPOLI, MALANDRINO SPARA SU MUTALIPASSI:”LASCIA STARE LA MEMORIA DELLA NOSTRA CITTA'”DURO ATTACCO A FACCIA GIALLA SULLA SVENDITA DI EDIFICI SCOLASTICI

Il rispetto per l’IDENTITA’, la CULTURA, la STORIA di una città, , la conservazione dei ricordi, dei simboli, delle rappresentazioni che si sono susseguite in luoghi straordinari, ormai entrati nella mente e nel cuore di generazioni, a nostro parere, non vanno abbattuti, cancellati, trasformati e smantellati da nessuno, ne tantomeno da una classe politica che non rappresenta, verosimilmente , in termini storico-generazionali, la città nella sua interezza.