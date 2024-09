AGROPOLI, MALORE IMPROVVISO MUORE GINO MOTTA

La città questa mattina si è svegliata con questa notizia molto angosciante. Gino Motta era popolarissimo oltre che molto simpatico. Per oltre 40 anni funzionario del comune di Agropoli si è molto distinto nello sport per essere stato un grande promotore della pallavolo, del Volley.

Aveva 71 anni. Con la famiglia aveva fondato l’ASF Volley Agropoli, società sportiva impegnata in campionati minori ma capace di distinguersi soprattutto in ambito giovanile. Estroverso, sensibile, molto capace nel suo impegno professionale e un eccellenza dal punto di vista umano. Sul municipio è stato un punto di riferimento per sindaci e amministratori e una mano tesa agli agropolesi. Ci lascia un uomo vero che ha contribuito allo sviluppo e alla crescita di Agropoli. Dire altro sarebbe superfluo. Gli sia lieve la terra.

