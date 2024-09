AGROPOLI, MAMMUCCARI TV SPAZZATURA LA CITTA’ CHIEDA I DANNI ALLA RAI

Un danno di immagine mai visto. Agropoli cala su tutti gli indici di gradimento a tutti i livelli e fioccano disdette, insulti e sfottò. La tv spazzatura alla quale si è dedicata la rai di Mammuccari, un fallito televisivo, ha travolto la città, l’ha resa ridicola e ne l’ha svuotata dei contenuti reali. In un solo colpo Agropoli è diventata la città degli esauriti, degli scemi e degli ignoranti. La colpa è solo ed esclusivamente dell’amministrazione comunale e più decisamente del sindaco il quale ha confermato la sua poca attenzione per la città. Oggi la comunicazione è tutto per un città turistica e Mutalipassi ha confermato la sua scarsa propensione a guidarla. Un fallimento del primo cittadino del quale i consiglieri comunali non vogliono prendere atto firmando una sfiducia costruttiva e liberando la città dall’ostaggio di un incompetente. I social del comune si sono affrettati ad esaltare una trasmissione che ha palesemente affondato Agropoli e questo è ancora più grave. Il sindaco e una commissione ad hoc avrebbero dovuto prendere visione della trasmissione prima che andasse in onda ed evitare questo scempio. Invece Mammuccari ha sfondato le mura della città incustodito invadendo la sua storia, saccheggiando le sue bellezze e le sue abitudini, devastando le sue conquiste, violando il perbenismo dei suoi abitanti. Nemmeno i turchi erano arrivati a tanto, in quella circostanza la città si difese. Questa volta è stata colpita all’in trasalta, alle spalle e non si è potuta difendere. E come in tutti gli agguati a fare la parte grossa è sempre il traditore e anche in questa circostanza, e non vi erano dubbi, il traditore ha aperto le porte a Mammuccari forte dell’appoggio di Adamo Coppola prima con Paola Mangone, Mutalipassi poi naturalmente con la protezione di Franco Alfieri. Hanno creato il mostro con i soldi pubblici(vero Assessore Di Filippo, Gerardo Santosuosso e Franco Crispino voi ne sapete qualcosa ) , con le strutture pubbliche e con gli spazi pubblici e lo hanno fatto arricchire ( quando si è messo in proprio ha fallito) ma questo sarebbe niente se non avesse distrutto presepe vivente, passione di Cristo, corride e altre conquiste storiche della città. La politica ha le sue responsabilità e si sta continuando a perseverare perchè nei prossimi mesi vedrete ancora l’amministrazione fare bandi e manifestazioni d’interesse tutto indirizzato ah hoc(la procura e sorda e cieca) per affidargli spazi, fondi per i soliti babà natalizi. Sono anni che denunciamo tutto questo ma si predica nel deserto poi arriva Mammuccari e affossa la città e guarda un pò da chi viene indirizzato dal pasticciere comunale esperto in babà con la crema. Il resto lo ha fatto il sacerdote ma non vogliamo entrare nel merito è troppo sacra la festa per fare ancora polemiche, Don Carlo ha mostrato superficialità e mancanza di rispetto per Agropoli, per la festa, per i pescatori ecc. ecc.

ALFIERI E’ ARRABIATISSIMO

Il presidente della provincia Franco Alfieri , dicono i soliti bene informati, è disgustato dalla trasmissione di rai 2 capace di affossare le pretese turistiche e propagandistiche della città. La sua rabbia è totalmente contro il sindaco di Agropoli ma non solo. Alfieri avrebbe sostenuto che tanti anni di lavoro, tanto impegno e tanti fondi spesi per riportare Agropoli dove merita e si autorizza una trasmissione capace di far regredire la città a tutti i livelli. A più riprese Franco Alfieri avrebbe espresso il suo totale dissenso per quanto è capitato e sta cercando di riparare al danno con eventi magari in grado di ridare smalto e visibilità alla città. In ogni caso rimane molto adirato.

L’ASSENZA DELLE OPPOSIZIONI

In altri tempi le opposizioni in consiglio comunale avrebbero “arruvutat” e quasi fatto saltare il sindaco. Questa volta si sono girati dall’altro lato. Se ne sono strafottuti facendo capire quasi come se approvassero la vergogna andata in onda. Nessuna parola, nessun dissenso, nessuna protesta. La città è stata lasciata completamente sola e abbandonata e anche da chi in consiglio comunale dovrebbe portare la voce del dissenso se ne è fregato. Questo dimostra il motivo per il quale il sindaco più scarso della storia ha via libera per distruggere la città. Io credo che mai c’è stata un’opposizione più tenera per cui la riteniamo corresponsabile del fallimento di Agropoli.

IL SINDACO CHIEDA I DANNI

Agropoli deve reagire, deve recuperare, deve rigenerarsi: In primo luogo serve un’azione pubblica, chiedere i danni alla Rai per il danno di immagine, e non solo, fatto e poi intraprendere anche altre azioni come pretendere una trasmissione in prima serata che possa togliere il fango dalla testa di Agropoli. Andare in prima serata su Rai 2 per circa 2 ore e non sfruttare tale spazio è stata un’occasione persa per Agropoli, difficilmente capita nuovamente un situazione del genere, andava sfruttata diversamente. Per questo motivo il sindaco chieda espressamente alla rai i danni e di avere lo spazio necessario per recuperare ma è una richiesta che sicuramente andrà inascoltata se il sindaco avesse le palle di fare questo probabilmente sarebbe un sindaco reale, ma è solo un sindaco farlocco nelle mani di pochi scellerati ormai padroni del palazzo. Sergio Vessicchio

Sergio Vessicchio

