AGROPOLI, MANLANDRINO DURISSIMO: ” E LA CHIAMANO ESTATE”

Finalmente ieri, ad Estate ormai iniziata, partorisce, in maniera travagliata, il “PROGRAMMA” estivo dell’Amministrazione.

Così potremmo sintetizzarlo, scherzosamente, se non fosse un argomento serio e delicato.

Un programma articolato, giornaliero, che addirittura si spinge ai mesi autunnali ed invernali, arrivando ai primi mesi del prossimo anno, che ha il sapore del NULLA…., dell’effimero, del fantasioso.

Non un solo evento di rilievo, non un avvenimento nazionale o internazionale, non una serata all’insegna dell’interesse Provinciale o regionale: niente di niente.