AGROPOLI, MARCELLO VENEZIANI INCANTA AL SETTEMBRE CULTURALE INNO ALL’AMORE OGGI C’E’ I FIGLIO DI ROSSI VAIRO

Un Marcello Veneziani in grande spolvero ieri al settembre culturale. Oltre alla presentazione del libro si è lasciato andare in considerazioni filosofiche sull’amore confermando quel grande personaggio che è e che abbiamo sempre seguito. Incalzato dalla professoressa Petolicchio ha sciorinato un saggio di grande interesse oltre ad aver snocciolato punto per punto il suo ultimo capolavoro letterario “L’amore necessario. La forza che muove il mondo”.

Una filosofia di resistenza che fa interagire attualità, polemiche, fatti e tendenze e riflette su odio, indifferenza, madrepatria, legami di sangue e nostalgia del divino, per contrapporre a una vita senza amore l’amore per la vita.

Viviamo in un’epoca dominata da un individualismo assoluto, dove i legami si possono revocare se viene messo a rischio questo imperativo categorico. Energia particolare e universale che anima la vita, l’amore è invece tensione a completarsi, «eccedenza e carenza di sé che spingono verso l’altro per colmarsi e riversarsi». Dopo “La Cappa”, in cui invita a prendere atto della scomparsa di tradizioni, natura, bellezza, simboli e differenze, e “Scontenti”, in cui affronta un presente che non soddisfa più, Marcello Veneziani scorge una via d’uscita dalla solitudine che ci attanaglia, lasciandoci orfani di una visione generale della realtà. In una società frammentata, dove l’individuo è sempre più chiuso nel proprio recinto, la condivisione introduce un elemento di speranza. In un tempo governato da un patologico narcisismo di massa, l’amore per la vita, l’altro, la famiglia, la patria, il mondo, il destino e la verità sembrano essere le uniche vie per salvarci dall’io e dalla minaccia del niente.

