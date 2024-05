AGROPOLI, MASSIMO ZAMPINI FA IL PIENONE AL CLUB JUVENTUS

Massimo Zampini noto avvocato juventino e scrittore delle dinamche del tifo contro la Juventus ha fatto il pienone ieri sabato 18 maggio al club Juventus di Agropoli in via carmine Rossi. Zampini è molto conosciuto nell’ambito della tifoseria bianconera e non solo e si è sempre distinto per la sua narrazione reale dei fatti di calciopoli e contro le ingiustizie fatte alla Juventus e per come vengono raccontati i fatti della Juventus. Ad Agropoli ha presentato il libro attuale : “Juventus un’ossessione tutta italiana 38 scudetti 9 consecutivi”. Questo libro fa seguito ad una serie di volumi molto particolari e di successo : Er go’ de Turone. Diari di uno juventino a Roma (2009); Il gol di Muntari. Storia dello scudetto più bel- lo di sempre (2012); #sulcampo. Il manuale del tifoso juventino (2013); Er go’ de Osvaldo. Lo scudetto dei record e il suo impagabile finale (2014).

L’introduzione affidata al presidente del club Antonio Oricchio il quale ha ringraziato i soci e lo stesso Zampini mentre la presentazione è stata curata dal giornalista Enrico Serrapede che ha stimolato la discussione con Massimo Zampini come sempre preciso e attento nell’esposizone dei fatti in special modo quelli di calciopoli al quale ha assistito personalmente. Il pubblico numeroso presente tra iscritti e non iscritti ha molto gradito le parole dello scrittore bianconero e lo hanno anche incalzato con domande precise a dimostrazione di come l’attenzione della Juventus è sempre molto precisa e attenta. E non sono mancate le domande sul futuro della Juventus e del nuovo allenatore sul quale Zampini poco si è sbilanciato confermando reali però le voci di Thiago Motta. Dopo la targa a Tacconi e la presenza di Zampini al club Juventus di Agropoli farà tappa il 5 giugno prossimo Ravanelli in arrivo ad Agropoli nell’ambito del premio “Gli eroi del calcio”.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...