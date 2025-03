AGROPOLI, MAURIZIO CAUCEGLIA VICE COMANDANTE DEI VIGILI URBANI

Con un decreto firmato dal sindaco Roberto Mutalipassi e dal Maggiore Antonio Rinaldi, Sergio Cauceglia è stato ufficialmente nominato Vice Comandante della Polizia Municipale di Agropoli. Un ritorno al vertice per Cauceglia, che in passato aveva già ricoperto il ruolo di Comandante fino al settembre 2022, quando cedette il posto al maggiore Rinaldi non senza polemiche

La nomina di Cauceglia è un riconoscimento per le sue qualità, la sua conoscenza del territorio e le sue attività compiute sul territorio, riconosciute a furor di popolo quando nel revisionare i ruoli dell’Ente, il primo cittadino decise di revocargli l’incarico di comandante.

