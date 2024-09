AGROPOLI, MISS ITALIA REGIONALE IN PIAZZA CON POCHI SPICCIOLI

Aver portato una finale di miss Italia in piazza ad Agropoli con una manciata di euro è stato un colpo da novanta da parte dell’amministrazione comunale e in special modo di Roberto Apicella con il contributo del consigliere Giuseppe Cammarota. La scelta è caduta su questa manifestazione perchè si è volto dare alla città di Agropoli la centralità di un evento richiesto in tutta la Campania e da piazze turistiche e non ancora più prestigiose della capitale del Cilento. Il tutto è stato possibile perchè nell’organizzazione c’è un agropolese doc come Emanuele Sicignano che in miss Italia ha un ruolo prepondernte dopo il patron Antonio Contaldi.

Apicella e Cammarota hanno puntato su questa tappa finale proprio per la presenza di Emanuele Sicignano il quale è servito come gancio ed è stata la corsia preferenziale per ottenere la tappa fra l’altro molto seguita non solo nella piazza centrale Vittorio Veneto di Agropoli ma anche dal punto di vista mediatico se è vero come è vero che le vincitrice della tappa agropolese saliranno sul palco di Salsomaggiore per giocare il posto come Miss Italia nazionale. Una speso di circa 3 mila euro per l’amministrazione, molliche rispetto ai soldi che vengono spesi per altre manifestazione molte delle quali farlocche e senza costrutto. Un evento da ripetere e per l’anno prossimo l’assessore Apicella ha già strappato una mezza promessa al patron Antonio Contaldi e ad Emanuele Sicignano per ottenere la manifestazione. E per forza con pochi soldi e tanta pubblicità un evento del genere non si può perdere.

