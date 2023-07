AGROPOLI, MULTE ANNULLATE TREMANO ALLA CILENTO SERVIZI SORPRESE ANCHE TRA I POLITICI IL SISTEMA CRIMINOSO TRABALLA

I COMANDANTI DI BIASI E CAUCEGLIA SUCCEDUTISI DURANTE L’ARCO DELLE COSTESTAZIONI NON RISCHIANO NIENTE HANNO MOTIVATO E AGITO SEMPRE IN BUONA FEDE

La bomba sta per deflagrare e in tanti si faranno male. Non le persone verso le quali le bombe sono state lanciate. Le oltre 6mila verbali della Polizia Municipale di Agropoli annullati senza valido motivo, negli ultimi tre anni, per un danno alle casse dell’ente di quasi 1,3 milioni di euro: indagano la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania e la Corte dei Conti. Oltre 9mila, in tutto, quelli finiti sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti. L’attuale comandante, il magg. Antonio Rinaldi, ha approvato una lista di carico costituita da soggetti debitori, nei confronti dell’ente civico, in quanto destinatari di preavvisi e verbali per infrazioni al Codice della Strada nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 4 ottobre 2022, registrati nell’archivio informatico del Comando vigili agropolese, di fatto annullati o archiviati all’epoca dell’accertamento ma risultati poi viziati sul piano sostanziale e/o procedurale. Nell’atto a firma del funzionario apicale, infatti, vengono richiamati il procedimento della magistratura penale, avviato dalla Procura cilentana il 30 marzo 2023, e quello della magistratura contabile istruito dalla Corte dei Conti.

IL SISTEMA DI POTERE CI FACEVA LE CAMPAGNA ELETTORALI

Voto di scambio senza se e senza ma. A destare scalpore, e il sospetto degli inquirenti, è l’elevato numero delle multe che sarebbero state dunque annullate o archiviate senza motivi legalmente validi: solo il giudice di pace o la prefettura, infatti, possono annullare un verbale previo ricorso del cittadino multato, a meno che non si evinca un evidente errore materiale nella stesura o nella contestazione, che comunque prevede l’annullamento in autotutela e la comunicazione agli organi competenti. Mentre la gestione era nella mani dell’Agropoli Cilento servizi nel quale , come è noto, ha la base il sistema di potere che comanda, governa e gestisce la città di Agropoli. Non a caso le inchieste ultime della Dia e della Dda si sono soffermate su questa municipalizzata vero fulcro criminale cittadino. Il nuovo comandante Rinaldi sta scoperchiando le magagne del sistema e il suo ruolo è decisamente importantissimo per far crollare lo stesso sistema di potere criminale e criminoso messo in atto dalla sinistra nella città di Agropoli ormai da oltre 20 anni. E non sfugga quanto ha riferito l’ex sindaco Coppola agli inquirenti nell’inchiesta sulla sfiducia maturata per non aver voluto versare i soldi nelle multe per “apparare” il bilancio dell’Agropoli Cilento servizi dove il buco era pesantissimo su indicazione dell’ex comandante Maurizio Cauceglia motivo per il quale Adamo Coppola è stato sfiduciato, non candidato e Cauceglia sollevato dall’incarico di comandante dei vigili. Le multe non pagate rientrano nell’azione di voto di scambio tra i multati e la gestione delle multe stesse nelle mani dell’Agropoli Cilento servizi.

AGROPOLI CILENTO SERVIZI AGIVA PER ARRIVARE AL VOTO E ORA IL COMUNE PUNTA AL RECUPERO

I ben 3.636 i preavvisi di accertamento redatti da ausiliari della sosta e verbali dei vigili urbani annullati nel periodo indicato, per complessivi 663.506 euro: clamoroso il dato del 2021, in cui risultano annullati addirittura 2.049 verbali. Le posizioni archiviate, invece, ammontano a 5.270 per un totale di 618.430 euro. Dunque, l’ente civico punta a recuperare 1.281.936 euro di multe annullate o archiviate in maniera illegittima: contestualmente, infatti, è stata attivata la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo ed ingiunzioni di pagamento, comprensive di sanzioni, nei confronti di tutti i destinatari delle multe. In sintesi, sulle 8.906 sanzioni annullate/archiviate nel periodo di riferimento, le posizioni risultate viziate sono in tutto 6.041.

A VIA TEVERNE TREMANO

Dunque la vicenda delle multe del Comune di Agropoli di certo determinerà indagini su chi ha diretto il servizio nel corso degli anni di riferimento. Tuttavia, gli accertamenti, crediamo, non lasceranno immune l’ azienda speciale che e’ stata titolare di rapporto specifico per gestione verbali per circa un triennio. L’attività si e’ interrotta nel 2021! Chissà che le indagini non possano rilevare inaspettate sorprese. E su questo vi terremo informati. A via taverne tremano Sergio Vessicchio

