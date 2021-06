IL SINDACO DI AGROPOLI FIRMA UN PROVVEDIMENTO IMPUGNATO DALL’ANAS CHE HA BLOCCATO LA CITTA’

Se il sindaco voleva superare se stesso e i suoi record negativi precedenti, c’è sicuramente riuscito: firmare a fine giugno un’Ordinanza nei confronti dell’Anas per il presunto pericolo di caduta di un muro (che è così da più di 10 anni) quando dopo chiusure e crisi dovute alla pandemia il Cilento a Sud di Agropoli era in attesa di cominciare la prima stagione estiva di ripresa è stata realmente un’idea genialmente sbagliata e clamorosamente fallimentare, oltre che unica nella storia di Agropoli. Leggete come si giustifica (clicca qua)Se poi ha pensato di adottare tale misura per ‘garantire la sicurezza di chi la percorre’ ci deve spiegare come pensava di gestire il flusso veicolare che ha invaso e letteralmente bloccato Agropoli. Francamente restiamo sconcertati dinanzi a tanta superficialità e pressapochismo. Ma chi lo consiglia? Non vorremmo pensare che per fare dispetto all’Anas (che in passato ha creato qualche problema per la questione autovelox) il Sindaco abbia voluto fare una prova di forza con la società a discapito di Agropoli, dei suoi cittadini e della sua vivibilità in questo periodo di inizio estate. Alla base dell’Ordinanza c’è una relazione tecnica che motiva la necessità di intervenire ad horas? Chi l’ha firmata? Voci di corridoio sostengono sia una persona vicinissima a Massimo La Porta. Si può capire bene come Coppola e La Porta (ormai li chiamano cip e ciop) hanno quindi ,con quell’atto drammatico firmato alla vigilia dell’ultimo week end di giugno, bloccato tutto il traffico cittadino avendo costretto l’anas a prendere i provvedimenti di chiusura. Agropoli così si presenta sempre più caotica e i danni causati dal duo La porta Coppola ormai non si contano più, stanno facendo disastri.

QUESTO E’ IL DISPOSITIVO UFFICIALE DELL’ANAS

Campania, Napoli, 24/06/2021 CAMPANIA, ANAS: ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA SS18/VAR “CILENTANA” AD AGROPOLI (SA) Icona comunicati limitazioni Image not found or type unknown la limitazione al transito sarà in vigore fino all’avvenuta messa in sicurezza di un muro attiguo alla statale da parte dei Terzi cui compete il provvedimento è stato attuato nel rispetto di una precedente Ordinanza Sindacale del Comune di Agropoli A partire dalle ore 10 circa di questa mattina è attivo, lungo la strada statale 18/VAR “Cilentana, il senso unico alternato tra il km 104,450 ed il km 104,550, nel territorio comunale di Agropoli, in provincia di Salerno. Il provvedimento è stato attuato nel rispetto di una precedente Ordinanza Sindacale del Comune di Agropoli. La limitazione al transito sarà attiva fino all’avvenuta messa in sicurezza di un muro di contenimento attiguo alla statale da parte dei Terzi cui compete. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it [1]). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. Collegamenti [1] https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.guidaebasta.it%2F&data=0