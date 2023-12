AGROPOLI, MUTALIPASSI 50.000 EURO A STILE TV

Il sindaco di Agropoli ha versato a Stiletv 48.000 mila euro. E’ fuori discussione la prefessionalità, la serietà, dell’editore e del direttore e dei dipendenti della televisione, loro fanno il proprio dovere seriamente ed è giusto che vengano retribuiti. Poteva essere Stiletv o qualche altra emittente è la stessa cosa. E’ in discussione il comportamento del sindaco il quale con i soldi pubblici fa una propaganda totale di quello che fa una cifra ritenuta a nostro avviso molto elevata per far comunicare i propri servizi svolti in un momento difficile per la cittadinanza e per la comunità intera se è vero come è vero che i cittadini di Agropoli vengono strozzati e vessati da continue tasse, vessazioni economiche e tanto altro. Ripetiamo nulla contro i colleghi di stile tv che apprezziamo e ringraziamo per il lavoro che svolgono quotidianamente, ma è l’amministrazione Mutalipassi ad essere una vergogna assoluta per come spreca il danaro pubblico.

