AGROPOLI, MUTALIPASSI E LA SUA AMMINISTRAZIONE DICONO NO ALLA REVISIONE DELL’ASL PER IL PRONTO SOCCORSO ESPLODE LA POLEMICA

E a tanto non si era mai arrivati. Mutalipassi sindaco indecente della città di Agropoli tra un danno e l’altro alla città trova il modo di votare contro ad una mozione presentata dalla minoranza (Pesce) per la revisore dell’atto aziendale. Nella proposta c’era la richiesta all’ Asl ed alla Regione di rivedere l’atto aziendale, preliminarmente in ordine al Pronto Soccorso dell’ospedale di Agropoli. Mutalipassi ha detto no e con lui la maggioranza a parte Pesca assente (perchè avrebbe voluto votare a favore e ha preso le distanze in fase di pre consiglio) e la dottoressa Serra la quale dalla maggioranza ha votato a favore alla richiesta della minoranza. Una richiesta legittima che avrebbe dovuto sensibilizzare i consiglieri comunali della maggioranza e invece quando non si tratta di “affari” personali ma che riguardano la città se ne strafottono. Una comportamento vergognoso della maggioranza guidata da un sindaco ormai nelle mani di gente arrogante e senza scrupoli che è li solo per fare i cazzi propri. Uno scandalo vergognoso. mai Agropoli era finita così in basso e mai la città si era vista “arrancare” a tutti i livelli. Il sindaco non si rende conto di cosa sta combinando e di cosa sta facendo. Siamo di fronte ad un crollo epocale, ad un degrado assoluto ma non solo nella gestione ma anche nella programmazione oltre che nell’etica politica. Come si fa a votare contro una proposta che riguarda la salute dei cittadini.

La minoranza nei suoi compiti ha anche il dovere di proporre e fino a questo momento quasi la totalità delle proposte della minoranza sono state bocciate e poi vanno nei loro mezzi d’informazione pagati profumatamente con i soldi degli agropolesi e arringano contro le opposizione dicendo che sanno dire solo no. Sono anche disonesti intellettualmente. Questo ennesimo atto sciacallistico contro Agropoli da parte di Mutalipassi e dei suoi burattinai passa come un affronto alla città almeno a sentire l’opinione pubblica indignata, sdegnata con questi politici (arrivisti per cose personali) diventati l’ostacolo maggiore per la crescita di Agropoli. Troppi danni stanno facendo tanto da costringere, molto probabilmente, Franco Alfieri a ricandidarsi fra tre anni quando si tornerà alle urne. perché ormai è questo il messaggio che trapela, prossimo candidato del centro sinistra Franco Alfieri, si resetta tutto e si riparte ma i danni ormai sono troppi. Se Mutalipassi solo per un attimo si ferma a riflettere e a fare un rapido flash back di questi due anni di governo si rende conto dei disastri che sta facendo tanto da presentarsi dal prefetto e dare le dimissioni per liberare la città da questo disastro. Ma Mutalipassi ha trasformato Agropoli in Narnia e si gode il sindacato ma mentre lui è a Narnia i volponi si mangiano la città. Il sindaco torni in se, rinsavisca, faccia un esame di coscienza e prenda l’unica decisione importante e redditizia per Agropoli, le sue dimissioni. Rifletta. Sergio Vessicchio

