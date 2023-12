AGROPOLI, MUTALIPASSI SENZA VERGOGNA ASSUNTE 7 PERSONE IL GIORNO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il tutto è stato formalizzato il 19 dicembre e si è concretizzato il 27 dicembre. Il 19 dicembre giorno in cui si è riunito il Consiglio di Stato per decidere sui brogli elettorali, la sentenza è attesa a giorni. Una tempistica che fa discutere non poco. Non per chi ha usufruito legittimamente del posto di lavoro ci mancherebbe ma per il modo con il quale l’amministrazione guidata da questo sindaco scadente e contrproducente per Agropoli l’ha fatte.

Il Comune di Agropoli attraverso l’amministrazione Mutalipassi ha formalizzato l’aumento dell’orario lavorativo da part time a tempo pieno per 14 dipendenti; per altri 2 c’è stato un incremento da 12 a 24 ore. Inoltre, e qui il fatto da riflettere, il 27 dicembre, è stata concretizzata l’assunzione di altre 7 unità per scorrimento graduatorie dei concorsi pubblici indetti dall’ente negli ultimi mesi. Per la serie se il Consiglio di stato ci elimina 7 persone prendono il posto e ci devono un gran bel favore. Una tempistica perfetta. A poche parole buoni intenditori.

