Parliamoci chiaro le elezioni comunali ad Agropoli rappresentano solo ed esclusivamente una vetrina per i trombati e le poltrone per le sinistre. E a un anno dalla scadenza elettorale, sulla carta dovrebbero decretare l’allontanamento di Adamo Coppola per i suoi fallimenti politici , riemergono vecchi fantasmi di gente che dalla politica ha solo ottenuto e mai dato. I trombati per eccellenza sono Mario Capo, eletto solo una volta per il rotto della cuffia nella sinistra dopo almeno 10 candidature e il grillino Consolato Caccamo uno incapace di mettere insieme più di 20 voti. Entrambi però hanno ottenuto, grazie alle amicizie politiche. Ora si ripropongono e sono i maggiori alleati di Adamo Coppola. La gente solo che sente i loro nomi afferma: ” A questo punto è meglio Adamo Coppola.

I più forti alleati di Coppola e del PD? Gli appartenenti all’ex centrodestra e nei grillini. Senza avere peso in città, bocciati e stra bocciati, intervengono con comunicati autoreferenziali. Vengono invitati in trasmissioni farlocche da chi nella vita sta sperperando i soldi di una eredità ricevuta ed in cerca di visibilità non essendo mai riuscito ad incidere se non comprando con i soldi ricevuti mezzi di comunicazione, l’eredità la doveva pur spendere in un modo . Il trombato Mario Capo come al suo solito ricicla fannulloni ed ex grillini che non hanno nemmeno il proprio voto e lavorano per spaccare il centrodestra servendosi appunto di avventori dell’informazione. Mario Capo ha fatto sempre quello. E da quando fece cadere Mautone il polo berlusconiano ad Agropoli non ha mai avuto il rilancio giusto proprio perchè c’è lui. Nel centrodestra al momento i partiti sono alla finestra, ma gli elettori sono stati chiari e hanno clamorosamente bocciato ripetutamente Capo e Caccamo e propendono certamente per la ricostruzione lanciata da Basile il quale intende tenere alla porta questi elementi di rottura .

E’ impossibile continuare a proporre un centrodestra targato Mario Capo e Consolato Caccamo. Per Adamo Coppola e Massimo la Porta sarebbe manna dal cielo. Bocciati a tutti i livelli e nonostante questo la politica ha solo dato loro molto, moltissimo, Persone che gli elettori non vogliono nemmeno sentire nominare. Rinsavisca l’anima buona e propositiva del centrodestra. Oggi il centrodestra propone un nome pulito, mai colluso con le sinistre di Coppola e dei suoi amici, Giovanni Basile capace di metterci la faccia, il sentimento e anche il rischio. Il quale non arretrerà e saprà dimostrare cosa vogliono gli elettori di centrodestra e tutta la città. C’è poi l’ipotesi Spinelli sindaco di Castellabate agitato dalla Botticchio, Spinelli uomo importante del centrodestra provinciale sarebbe immolato sull’altare delle divisioni e candidarlo in questo momento gli si farebbe un danno anche se per la città di Agropoli sarebbe un’occasione. L’uomo della svolta potrebbe essere Basile, la sua candidatura già in voga e ha già ottenuto il via libera di due partiti della coalizione. Il problema è che Mario Capo e Consolato Caccamo hanno capito la forza di Basile anche nell’elettorato e mirano a spaccare, per questo motivo sono i maggiori alleati di Coppola e delle sinistre. L’unico ruolo interpretato bene da Capo in tanti anni di politica , far vincere le sinistre, su questo ad Agropoli è stato un maestro. Sergio Vessicchio