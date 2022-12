AGROPOLI,.NELLA CASA DI BABBO SPARTONO I SOLDI IN CITTA’ SI SPALA ANCORA IL FANGO VERGOGNATEVI /VIDEO

Agropoli e le sue due facce. Il babà natale una truffa ai danni del comune, dei cittadini e dell’opinione pubblica con imbrogli evidenti, senza vergogna Mutalipassi e tutta l’associazione a delinquere senza avere le carte in regola per fare quella manifestazione che sarebbe dovuta essere organizzata dal comune, Invece in maniera arbitraria, senza fare la gara d’appalto, il comune indica ad una cooperativa il cui nome volutamente non compare da nessuna parte in parallelo con una pro loco inventata solo per fare porcherie per organizzare questo evento che sicuramente rappresenta un richiamo molto significativo per la gente che porta. Il problema sta proprio qua. perchè i soldi non vengono incassati dal comune e devono andare nella tasca di uno o due persone senza pagare l’occupazione del castello, senza pagare suolo pubblico, senza rilasciare scontrini?

Di questo ne abbiamo parlato molte volte, nel video in basso lo spieghiamo benissimo. nello stesso video indichiamo che l’incasso che si aggirerà intorno alle 400.000 euro per difetto sia devoluto alle famiglie colpite dall’alluvione. E mentre sindaco faccia gialla e autori di questa grande porcheria ai danni della città se la godono fregandosi le mani per i soldi che si vanno a guadagnare qui c’è gente che spala ancora il fango, che non vede il sindaco da tempo o non lo ha mai visto e in moti hanno le pacche nell’acqua essendo rimasti nudi dall’imperversare del fango. Questo sindaco non ha profferito nessuna parola per devolvere gli incassi fruttosi verso chi è stato sfortunato aggredito dal fango e rimasto senza viveri. L’US Agropoli ha devoluto l’incasso della partita di coppa Italia, altre associazioni si sono messe a disposizione degli alluvionati agropolese. Mentre dell’imbroglio più grande che c’è ad Agropoli nessuno parla. Ne sindaco, ne assessori, ne consiglieri comunali hanno alzato la voce e si sono fatti sentire affinché venisse devoluto l’incasso della casa di babbo natale per gli alluvionati. Ma d’altra parte è un babà ricco di crema e di zucchero attenzione però la crema e lo zucchero potranno anche trasformarsi in veleno. E’ noto che i carabinieri hanno sotto controllo la situazione prima o poi il marcio verrà fuori. Sergio Vesscchio

