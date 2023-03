AGROPOLI, NOTTI FOLLI INCIDENTI CORSE E PIAZZA CENTRALE IN MANO ALLA BABY GANG CON IL PALLONE CITTADINI E TURISTI IN FUGA

LA CITTA’ E’ FUORI CONTROLLO

La notte tra venerdì e sabato la città è rimasta sotto assedio dei velocisti tra auto e moto che si sono “tirati” a più non posso, sul lungomare san Marco, in via Risorgimento, in via De Gasperi e in via Piave dove un automobilista è sbandato con la sua auto ed è andato a sbattere contro il muro, per fortuna indenne. Sabato sera 25 marzo dalle ore 21,00 a mezzanotte una baby gang ha tenuto sotto scacco l’intera piazza giocando a pallone con pallonate che hanno investito la gente davanti ai bar seduta, hanno tirato forte contro i muri e le vetrine, l’hanno spopolata senza nessun controllo. All’inizio in piazza c’era tanta gente che è in città per la Half marathon ma ben presto si sono dileguati e scappati.

Basta dare uno sguardo alle telecamere di sorveglianza e si può vedere come hanno devastato tutto cvon impetro e violenza. Agropoli è fuori controllo, ormai non ci sono più le condizioni per cercare di arrivare ad una calma e nell’alveo della legalità perchè la gente è scorretta, maleducata ma anche vittima. Il sindaco ormai non sa nemmeno dove si trova, la maggiore autorità cittadina assente sui problemi reali della città e attorniato solo da affaristi i quali lo circondano solo per interessi personali.

