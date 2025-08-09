AGROPOLI, NUOVA LINEA PER IL METRO’ DEL MARE

Una nuova linea del “Metrò del Mare” per collegare Agropoli e Sapri, consentendo di scoprire la bellezza della costa cilentana.

La linea, denominata B1, sarà operativa a partire da oggi, sabato 9 agosto e garantirà un servizio efficiente fino al 1° settembre 2025. Il collegamento, gestito dalla compagnia Travelmar, prevede diverse fermate lungo il tragitto.

Saranno interessate dal servizio via mare importanti località costiere come San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro e Marina di Camerota. È specificato che l’accessibilità ad alcuni porti potrebbe non essere sempre garantita. Il servizio si propone di essere una soluzione “semplice, comoda e veloce” per viaggiare lungo la costa del Cilento.

Il nuovo collegamento si aggiunge ad altre due linee già attive e gestite da Alicost. La Linea A1, operativa dal lunedì al venerdì, collega Salerno con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano.

La Linea A2, invece, è attiva il sabato e la domenica e serve le tratte tra Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate e Acciaroli.

