AGROPOLI, NUOVO COMANDANTE VECCHI PROBLEMI TRAFFICO FERMO UN’ORA ALL’USCITA DELLE SCUOLE/LA SOLUZIONE

Quel problema di facile soluzione non vogliono proprio risolverlo, cambiano i comandanti, cambiano i vigili, cambiano i politici e gli assessori ma il traffico dalle 12,30 a 13,40 è bloccato per circa 2 km nel centro cittadino. Più volte gli abbiamo dato la soluzione e non l’hanno mai saputa cogliere. In pratica cosa succede: con l’uscita dei ragazzi della Landolfi il traffico si ferma a via Pio X e si imbottiglia in piazza Chili (quella dietro il comune). I malcapitati automobilisti si fermano per lungo tempo con i pullman che intralciano totalmente le carreggiate fermi in attesa di far salire i giovani. Poi cominciano ad uscire i ragazzi delle scuole medie e li il caos è totale. I vigili urbani sbagliano nettamente la loro posizione. Si fermano uno davanti al primo cancello e blocca le auto per il flusso di ragazzi, il secondo ancora peggio, proprio li è il nervo scoperto, sulla rotatoria tra le scuole medie e il fiume testene. Il guai succede proprio la da quando hanno costruito la rotatoria perchè hanno la precedenza le auto che provengono dal parcheggio Landolfi dove c’è la discesa ripida e avendo la precedenza il vigile blocca le auto provenienti dal centro e sono tre strade. La strada proveniente da piazza Chili, quella da Via Marco Polo e quella proveniente dalle case marroni da dove vengono gli studenti di ragioneria e classico. Praticamente un bordello. I vigli urbani chiusi nella loro convinzioni e nel mancato confronto con la cittadinanza non hanno mai preso in considerazione un solo consiglio della gente e in maniera scriteriata mettono due di loro in posti si importanti ma il loro servizio diventa praticamente inutile.

LA SOLUZIONE

Una è la soluzione ma non la prenderanno mai in considerazione perchè sono ottusi e hanno una visione tutta loro. Per un’ora, quando escono le scuole, bloccare l’accesso alla strada che dall’ex campo sportivo oggi parcheggio landolfi porta alle scuole medie scendendo per la strada ripida a ridosso delle scuole medie. Se si blocca quella strada e non si consente di parcheggiare in doppia e in tripla fila sulla strada che costeggia il fiume il traffico scivola in maniera perfetta. Basta fare questo semplice esercizio e si sblocca tutto.

