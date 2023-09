AGROPOLI, OGGI ARRIVA GRATTERI E DOMANI PALAMARA LO SCONTRO AL VETRIOLO SI SPOSTA NELLA CAPITALE DEL CILENTO

Due anni fa Gratteri ad Agropoli non volle rispondere alle domande Su Palamara nel pieno della bufera e proprio mentre lo stesso Palamara svelava le trame per impedire a Gratteri scalate rivelando dei torbidi rapporti tra politica e magistratura, di lobby e di logge, di intrighi e manovre oscure all’interno dei palazzi del potere. Se il suo primo libro scritto con Alessandro Sallusti, “Il sistema”, fa riflettere; il secondo per il quale è in tour “Lobby e Logge”, inquieta perché svela le “cupole occulte” che hanno divorato e, forse, continuano a divorare l’Italia. E proprio in questo secondo libro palamara si scaglia contro il potere politico-giudiziario scrivendo un intercettazione di : ” Al telefono Lucano sembra preoccupato per le parole di Gratteri, ma Sirianni lo rassicura. “Lascialo stare, è un fascista di merda ma soprattutto un mediocre e ignorante“. Ce ne è anche per l’allora ministro degli Interni Marco Minniti, che in Calabria è un’autorità assoluta. Per la sua politica rigida sull’immigrazione viene definito da Sirianni “uno pseudo comunista burocrate che ha leccato il culo a D’Alema per tutta la vita”. La replica di Palamara. “Strano che tutte queste intercettazioni non siamo mai uscite sui giornali e ancora più strano che non siano mai arrivate al Csm, e non penso che sia stato un disguido delle poste”.

Luca Palamara e Nicola Gratteri hanno un rapporto che la procura di Perugia cristallizza negli atti dell’inchiesta contro l’ex pm di Calciopoli. La sensazione è che Palamara faccia “buon viso a cattivo gioco”, perché quando i due parlano e si confrontano, Palamara è molto gentile e disponibile ad incontrarlo nelle varie zone chic di Roma per affrontare questioni, presumibilmente, professionali. Di tutt’altro tenore, invece, sono le conversazioni di Palamara con altri amici-colleghi vicini a Gratteri. Tra i due c’è sempre stato un rapporto particolare quasi indefinito. Il caso ha voluto che entrambi sulla scena con ruoli oggi diversi si confrontano a distanza ad Agropoli. Gratteri al castello oggi 8 settembre mentre domani da Stendardo Palamara presenta il suo secondo libro Lobby e Logge dove Gratteri vieen coinvolto a più riprese. Tra i passaggi più noti: “Il mondo della magistratura mal sopporta un uomo solo al comando”. Quell’uomo è Nicola Gratteri, un magistrato testardo come tutti i calabresi, libero come pochi, indipendente perché non appartenente ad alcun carrozzone politico e a nessuna cordata di potere. Luca Palamaratorna a parlare dei torbidi rapporti tra politica e magistratura, di lobby e di logge, di intrighi e manovre oscure all’interno dei palazzi del potere. Se il suo primo libro scritto con Alessandro Sallusti, “Il sistema”, fa riflettere; il secondo per il quale è in tour “Lobby e Logge”, inquieta perché svela le “cupole occulte” che hanno divorato e, forse, continuano a divorare l’Italia.

NELLE CHAT DI PALAMARA IL PROCURATORE GRATTERI

Anche Nicola Gratteri è finito nella rete dei messaggi di Luca Palamara, anche se in maniera indiretta. Il pm romano non era amico del procuratore di Catanzaro, anzi dalle chat emerge tutta l’avversione nei suoi confronti. Lo riporta Il Quotidiano del Sud, che dà conto di alcuni messaggi tra l’ex numero uno di Anm e il calabrese Massimo Forciniti, anche lui membro del Csm. È il 12 aprile 2018 quando Palamara invia al collega un link che rimanda a una dichiarazione pubblica di Gratteri a proposito di alcuni magistrati calabresi che non sarebbero degni di indossare la toga.

“Purtroppo è matto vero – è il commento di Palamara – però va fermato, non può continuare così”. Ciò dimostra che non era solo Matteo Salvini a risultare “scomodo” alla cricca del pm romano. “Sapere che certi ‘magistrati’ – ha dichiarato il segretario della Lega – volevano fermare sia me che il bravo procuratore antimafia e anti-‘ndrangheta mi fa arrabbiare, ma mi dice anche che stiamo facendo entrambi un ottimo lavoro contro i criminali. Per me è una medaglia”. Poi l’amara considerazione finale: “Ma qualcuno si dimetterà mai?”.

Questo pomeriggio al castello nell’ambito del settembre Culturale Nicola Gratteri Alle ore 19 il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, tra i magistrati più esposti nella lotta contro la ‘ndrangheta, accompagnato da Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali e uno dei massimi esperti di ‘ndrangheta nel mondo, presenteranno il libro “Fuori dai confini – La ‘ndrangheta nel mondo”. In questo nuovo libro, gli autori svelano i territori in cui la presenza della ʼndrangheta è più forte, mostrando come essa si premuri di rimanere al passo coi tempi. Domani tocca a Palamara all’interno del Sea ‘ n Clear di Guglielmo Stendardo al porto di Agropoli l’ex presidente dell’ANM presentarà il libro a 4 mani scritto con Sallusti Lobbi e Logge. Un duello a distanza che ormai ha occupato le scene da tempo e che continua ad Agropoli nella capitale d

