La chiesa festeggia la Madonna di Lourdes. Ad Agropoli c’è una antichissima tradizione per effetto della presenza dell’Unitalsi oggi molto forte e importante in tutto il Cilento. E come sempre in serata la solenne processione in Flamebaux. Se Dovesse continuare a piovere la processione si terrà all’interno della Chiesa della Madfonna delle Grazie.

