AGROPOLI, OGGI IN PIAZZA GLI EROI DEL CALCIO BRUSCOLOTTI MARESCA RAVANELLI E ALTRI

Dalle ore 18 piazza vittorio veneto -Agropoli

Dopo careca,carmando, Tacconi, Militello, oggi nn pomeriggio interamente dedicato alla passione per il calcio con due eventi in uno dedicati alle figure mitiche dei Capitani e di chi li ha amati. Al proscenio le indimenticabili figure dei condottieri che hanno fatto innamorare milioni di appassionati del Napoli e dei grandi club italiani raccontati nel libro Capitani per sempre di Gianfranco Coppola. Storie emozionanti che toccheranno i cuori e che saranno esaltate con l brani tutti da leggere di Capitani per sempre che prende spunto dalla storia del mitico Antonio Juliano, un omaggio dedicato alla memoria del grande calciatore azzurro, capitano indimenticabile, recentemente scomparso. Il premio avrà come protagonista uno storico capitano azzurro che ha scritto pagine immense della storia del Napoli e del calcio italiano: Giuseppe Bruscolotti. Parteciperà Francesco De Luca Il capo dei servizi sportivi de Il Mattino che ha scritto il ritratto di Beppe. Per esaltare la figura del capitano, elemento simbolo in ogni squadra di qualsiasi disciplina, saranno premiati anche capitani del calcio dilettantistico e giovanile campano come Roberto Chiancone ex condottiero di Nocerina e Salernitana. Ci sarà il grande Fabrizio Ravanelli che riceverà il premio Eroi del Calcio dedicato al grande bomber agropolese Vincenzo Margiotta ideato dall’appassionato uomo di calcio agropolese Antonio Riggiero mentre il memorial Roberto Boggi arbitro salernitano scomparso due anni fa è’ stato assegnato ad Antonio Damato arbitro benemerito oggi nella Can A e a Fabio Maresca tra i migliori arbitri italiani del momento.