AGROPOLI, OGGI LA FESTA DELL’ALBERO NELLE SCUOLE

La la Festa dell’albero: giornata di sensibilizzazione con le scuole del territorio

Coinvolti gli Istituti agropolesi di ogni ordine e grado

Si rinnova anche quest’anno, mercoledì 20 novembre ad Agropoli, l’appuntamento con la “Festa dell’albero”. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, su impulso dell’Assessorato all’Ambiente diretto dalla dottoressa Rosa Lampasona, ha organizzato appuntamenti di sensibilizzazione in collaborazione con gli Istituti scolatici cittadini. Si provvederà alla piantumazione di piantine autoctone presso i cortili adiacenti gli Istituti o in altri luoghi ritenuti idonei. Il programma prevede i seguenti appuntamenti: ore 9.00 ritrovo in Piazza della Repubblica con coinvolgimento dell’Istituto “G. Landolfi” e del plesso Santa Maria delle Grazie; ore 10.00 Istituto “Vairo” in via Moro e Liceo “A. Gatto” (sede via S. Pio X); ore 10.30 scuola “Mozzillo” in piazza Mediterraneo e Istituto “Vico – De Vivo” in via Nitti. E ancora: ore 11 plesso Cannetiello in località Madonna del Carmine e “Cafarelli” in località Moio; ore 11.30 Istituto “Scudiero” in via Verga e Liceo “Gatto” in via Fiamme Gialle; ore 12.00 plesso scuola primaria località Mattine e ore 12.30 Istituto “Vico – De Vivo” sede di via Kennedy.

