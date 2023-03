AGROPOLI, OGGI LA LEGA IN PIAZZA PER LE FIRME E LE ISCRIZIONI APPUNTAMENTO NEL POMERIGGIO

“Campagna di Tesseramento 2023 della Lega Salvini Premier vi aspettiamo questo fine settimana .Invito tutte le persone e gli amici ad aderire numerosi, forti anche del buon operato di Matteo Salvini nel governo attuale”. Sono queste le parole del commissario cittadino Costabile Mondelli, stiamo ripartendo e saremo presenti sempre”.

“Mai come in questo momento – spiega Costabile Mondelli- Agropoli necessita di un rinnovamento, dopo anni di malgoverno e di una politica lontana dagli interessi e delle reali necessità dei cittadini. Con l’apertura del tesseramento vogliamo dimostrare che il centrodestra, in particolare la Lega è viva e presente e che intende iniziare a lavorare seriamente per un nuovo corso improntato sulla sana politica e corretta gestione della cosa pubblica. Stiamo attraversando un momento molto delicato, soprattutto nell’ ottica di quanto sta accadendo in merito alle anomalie riscontrate dopo lo spoglio elettorale dell’anno scorso. La nostra sarà un’ opposizione ferma e decisa, fermo restando la nostra preparazione in vista di un possibile ritorno alle urne, che si auspica, possa sancire in modo pulito e trasparente l’ascesa della Lega al governo della Città, ponendo in questo modo termine al ciclo politico che da moltissimi anni sta caratterizzando in negativo la scena politica e sociale di Agropoli”.

Il presidio dei militanti è un invito alla cittadinanza a recarsi presso il gazebo allestito in Piazza Vittorio Veneto per ricevere la tessera del partito, iniziando in questo modo a tirare le basi sulle quali poggerà la nuova realtà politica alla quale noi intendiamo dare vita.Unitamente al tesseramento, chi vorrà avrà l’opportunità di firmare per dire NO alla proposta di regolamento europeo che prevede il divieto di vendita di auto a benzina e diesel dal 2035.

La Lega ad Agropoli si riorganizza aprendo ufficialmente il tesseramento. All’indomani della nomina a commissario cittadino di Costabile Mondelli, il partito di Matteo Salvini intende così ripartire e proporsi all’elettorato come valida alternativa nel panorama della politica locale.

Domenico Amato, storico militante del centrodestra agropolese, già candidato alla carica di consigliere comunale in occasione delle ultime elezioni amministrative, nonché esponente di spicco della Lega ad Agropoli guida l’offensiva anti Mutalipassi e spiega le ragioni della giornata di oggi.

“Dopo tantissimi anni caratterizzati in negativo dell’egemonia del centrosinistra Agropoli ha bisogno di un drastico cambiamento di rotta” sottolinea Amato che prosegue: “I disastri delle amministrazioni che si sono succedute negli ultimi anni sono sotto gli occhi di tutti, pertanto con l’inizio del tesseramento intendiamo rilanciare una nuova realtà politica proponendoci all’elettorato come una valida alternativa al governo di Agropoli. Invito pertanto tutta la cittadinanza a recarsi presso il gazebo allestito in Piazza Vittorio Veneto per ricevere la tessera del partito, iniziando in questo modo a tirare le basi sulle quali poggerà la nuova realtà politica alla quale noi intendiamo dare vita”.

