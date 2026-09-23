25 Settembre 2026

AGROPOLI, OKTOBERFEST SARANNO IN 50.000 GRANDE ATTESA SI PARTE IL 2 OTTOBRE

admin 23 Settembre 2026

Divertimento, cibo,musica e tanta birra! Dal 2 al 11 ottobre 2026 Area mercatale Uscita Agropoli Sud

 

Saranno 10 giorni di fuoco alla periferia sud di Agropoli nell’attuale piazza mercato dove vanno avanti i preparativi per  per Oktoberfest la kermesse di Beermania giunta alla sua 2 edizione formato maxe ma all’ennesima edizione del locale Beermania uno dei più storici punti di riferimento della città. Basta visitare il sito https://oktoberfestcilento.it/  per sapere tutto il programma cone le date.La novità di quest’anno è l’apertura a pranzo ogni giorno dale 12,00 e di sera dalle 20.00. Le prenotazioni sono a 1000, si parla di circa 50.000 presenza in 10 giorni. Il resto lo sapremo all’inaugurazione del 2 ottobre.

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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