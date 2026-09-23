AGROPOLI, OKTOBERFEST SARANNO IN 50.000 GRANDE ATTESA SI PARTE IL 2 OTTOBRE

Divertimento, cibo,musica e tanta birra! Dal 2 al 11 ottobre 2026 Area mercatale Uscita Agropoli Sud

Saranno 10 giorni di fuoco alla periferia sud di Agropoli nell’attuale piazza mercato dove vanno avanti i preparativi per per Oktoberfest la kermesse di Beermania giunta alla sua 2 edizione formato maxe ma all’ennesima edizione del locale Beermania uno dei più storici punti di riferimento della città. Basta visitare il sito https://oktoberfestcilento.it/ per sapere tutto il programma cone le date.La novità di quest’anno è l’apertura a pranzo ogni giorno dale 12,00 e di sera dalle 20.00. Le prenotazioni sono a 1000, si parla di circa 50.000 presenza in 10 giorni. Il resto lo sapremo all’inaugurazione del 2 ottobre.