AGROPOLI OTTIENE 500MILA EURO PER LA RIMOZIONE DELLA POSIDONIA: INTERVENTI ANCHE SULLO STORICO ACCUMULO DELLA MARINA

Il Comune di Agropoli ha ottenuto un finanziamento da 500mila euro per la rimozione e lo smaltimento degli accumuli di posidonia spiaggiata lungo il litorale. Il decreto, firmato dal dirigente del settore competente della Regione Campania, arriva in risposta alla richiesta avanzata lo scorso maggio dall’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi. Si tratta di un nuovo stanziamento dello stesso importo ottenuto nel 2021. I fondi serviranno per le consuete operazioni di pulizia degli arenili, che prevedono la vagliatura e il successivo riaffondamento della posidonia in mare, come già avvenuto negli ultimi anni.

La vera novità di questo nuovo intervento riguarda l’intenzione dell’amministrazione di eliminare anche lo storico accumulo, presente da quasi vent’anni, sulla spiaggia della Marina nei pressi del porto.

«Il nuovo finanziamento ottenuto dalla Regione Campania – sottolinea il sindaco Mutalipassi – ci permetterà di affrontare finalmente l’annoso problema della posidonia sulla spiaggia della Marina, oltre a garantire i ciclici interventi di manutenzione sugli altri arenili. La presenza della posidonia è un segnale della buona salute del nostro mare, ma a volte genera accumuli che possono risultare fastidiosi per bagnanti e frequentatori delle spiagge».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore al Mare, Giuseppe Di Filippo: «Questi fondi sono stati riconosciuti al Comune grazie a una nostra specifica istanza e al buon lavoro svolto negli anni precedenti con i finanziamenti destinati alle stesse finalità. Vogliamo proseguire su questa strada, risolvendo definitivamente le problematiche sia dei vecchi che dei nuovi accumuli di posidonia».

Il Comune di Agropoli, grazie alla Legge Salvamare, è stato tra i primi in Italia – già dal 2022 – a rimuovere e riaffondare la posidonia dopo la vagliatura meccanica, che permette di eliminare sabbia e rifiuti prima del trasporto in mare. La reimmissione avviene in un’area specifica del fondale per evitarne il ritorno verso la costa.

«Con questi nuovi interventi – concludono dal Comune – le nostre spiagge saranno ancora più curate e accoglienti, a beneficio sia dei residenti che dei tanti turisti».

Antonio Scaduto