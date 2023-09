AGROPOLI, PALAMARA PRESENTA IL SUO LIBRO AL SEA’N CLEAR “LOBBY E LOGGE”

Un evento in presenza per ascoltare la voce dei protagonisti, il racconto al centro del Caso Palamara, l’inchiesta della Procura di Perugia che ha messo a nudo le pratiche lottizzatorie per le nomine ai vertici dei Tribunali italiani. In questo contesto, si rifletterà inoltre sulla recente riforma della giustizia portata avanti dal ministro Marta Cartabia che ha ridefinito i criteri di selezione e di nomina dei componenti, togati e non, del Consiglio superiore della Magistratura che saranno presto chiamati alle urne per rinnovare l’organo di autogoverno dei giudici in Italia.