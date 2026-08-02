AGROPOLI, PAOLO ABATE TROVATO MORTO GIALLO O SCELTA PERSONALE

Ritrovato morto Paolo Abate, l’uomo sparito nel nulla dalla sua casa ad Agropoli, in provincia di Salerno, nel pomeriggio di sabato 1 agosto. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa alle autorità ed erano partite le ricerche, che, purtroppo, si sono concluse attorno alle 4 di questa notte. Il corpo senza vita del 50enne è stato ritrovato a poca distanza dal casolare dove viveva, in località Vallone San Pietro. A lanciare l’allarme sembra sia stato un familiare, impegnato anche lui nelle ricerche assieme ai soccorritori, che avrebbe scorto la salma nel buio della vegetazione. Paolo si faceva preferire per i suoi toni sempre scherzosi, per la sua grande socializzazione, per la sua educazione.Lo conoscevano praticamente tutti.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, è arrivato anche il medico legale che ha constatato il decesso dell’uomo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto volontario o di un incidente. Ma saranno solo gli eventuali ulteriori accertamenti clinici a chiarire quale sia stata la causa della morte. Alle ricerche hanno preso parte i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, affiancati dai volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa. Per ritrovare l’uomo scomparso è stata perlustrata tutta la zona delle campagne di Moio Alto, la località appartenente al comune di Agropoli, fino a notte fonda.

La notizia della scomparsa del 50enne ha destato sconforto e dolore in tutta la comunità di Agripoli, che si è stretta nel dolore attorno alla famiglia per la grave perdita. Numerosi gli attestati di cordoglio e di solidarietà anche da parte del mondo istituzionale. Abate era conosciuto e stimato nel quartiere Moio e risultava ben inserito anche all’interno del tessuto sociale. Sul luogo del ritrovamento, intanto, è arrivato anche il magistrato di turno che potrebbe disporre o meno il sequestro della salma per l’eventuale autopsia.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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