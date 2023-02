AGROPOLI, PARTE IL CARNEVALE CARRI RICICLATI E COMPRATI COSI’ L’ASSESSORE DI FILIPPO LO HA DISTRUTTO ATTEGGIAMENTI CAMORRISTICI

LA STORICA KERMESSE AGROPOLESE NELLE MANI DEL CLAN DI FILIPPO CARRI COMPRATI E RICICLATI E CONTRIBUTI INTASCATI SAREBBE ORA CHE LA MAGISTRATURA METTA MANO A QUESTA VERGOGNA

Il carnevale di Agropoli è stato distrutto, il primo colpo fu l’ingresso di via Giotto, fu l’inizio della fine, le loro idee hanno annullato nel tempo la tradizione della città capace di far partecipare interi rioni creando la contrapposizione fra i quartieri che teneva testa quasi tutto l’anno. Le idee nefaste di via Giotto hanno portato all’associazione “Il carro” la quale, nel corso del tempo, si è impadronita del carnevale disponendo regole diverse e mutando interamente l’essenza del carnevale. Poi da quando ha messo mano Di Filippo e il suo clan, dall’associazione centopassi alle varie pro loco e “pro lochette” e altre associazioni che ha costruito per meri interessi personali e scopi finalizzati all’arricchimento del suo bagaglio di voti, c’è stato il colpo del KO. Ora l’assessore Di Filippo gestisce il carnevale insieme ad una cricca di personaggi che gli tengono il gioco. La sporca oligarchia che ha in mano il carnevale di Agropoli fa capo proprio a Di Filippo. Fatto fuori Apicella, contro il quale Di Filippo si sta scagliando a più riprese chiedendone la testa( se avete le palle smentiteci) solo perchè Apicella sta crescendo elettoralmente per via di una clientela vasta che sta costruendo con le manifestazioni, all’assessore gli hanno dato il contentino della corrida, l’assessore ignorante ma furbo, tiene banco. Di Filippo gestisce il carnevale con le stesse persone che hanno minacciato Franco Alfieri, si hanno minacciato Franco Alfieri avete capito bene (se avete le palle smentiteci) all’indomani delle elezioni quando designato assessore era Marciano primo eletto e sotto pressione delle minacce ad Alfieri compiute davanti al municipio di Capaccio dal suo clan che poi è lo stesso clan che impone il carnevale ad Agropoli Alfieri dovette cambiare idea e fare assessore Di Filippo. In bilancio per il carnevale hanno messo 15.000 euro di soldi della gente di Agropoli per comprare i carri o per farli riciclando i mezzi usati gli scorsi anni. Una cifra troppo grande ma ha garantito Di Filippo visto che a gestire è il suo clan, Di Filippo ufficialmente non compare ma è lui che muove i fili tanto è vero che messo sotto pressione non sa rispondere, o non vuole rispondere, sulle spese che vanno oltre il contributo ai carri. Un clan e una cricca capaci di distruggere il carnevale di Agropoli, di portarlo a finire visto che vanno a comprare i carri fuori o riciclano quelli degli altri anni mettendosi in tasca i soldi dei cittadini agropolesi attraverso il contributo del comune. Via Giotto è stata la fine del carnevale, lo hanno distrutto. Ed è evidente che poi le spese che Di Filippo sta facendo saranno portate nei debiti fuori bilancio e quindi il carnevale costerà al comune di Agropoli circa 30.000 euro se va bene. Tutto questo per far fare la campagna elettorale a Di Filippo mentre le alghe sono ancora sulla spiaggia, il porto è allo stato vergognoso e il patrimonio comunale viene gestito dagli elettori di Di Filippo. Di Filippo sarebbe sulla carta l’assessore al porto, al demanio e al patrimonio ma questi settori vengono gestiti dall’assessore Di Filippo solo per far clientela politica, posti di lavoro per scopi elettorali(voto di scambio), posti barca decisi da chi vuole l’assessore, pontili dati in concessione ad altri comuni(Acciaroli). Un disastro per la città ma un vero e proprio capo clan politico basato sugli interessi personali da parte di Giuseppe Di Filippo. Il carnevale è solo un momento elettorale, è un contentino al suo clan che ha le mani in pasto e con il contributo del comune e con altri contributi di sponsor e altro mettono in tasca bei soldini e Di Filippo mantiene i suoi voti per le prossime campagne elettorali probabilmente anche per la prossima dopo i brogli elettorali per i quali proprio l’assessore Di Filippo dovrebbe vergognarsi e ci fermiamo qua. Sergio Vessicchio

