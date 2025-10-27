AGROPOLI PER SEMPRE: APPROVATO IL REGOLAMENTO PER MATRIMONI IN LOCATION PUBBLICHE E PRIVATE

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale, la città di Agropoli ha approvato il nuovo regolamento che disciplina l’utilizzo di spazi pubblici e privati come location per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili. Il progetto, intitolato “Agropoli per sempre”, nasce con l’obiettivo di creare una rete di collaborazioni tra enti pubblici, operatori privati e professionisti del settore per offrire alle coppie la possibilità di scegliere tra diverse aree del territorio comunale dove pronunciare il loro “sì”. L’iniziativa prevede anche il coinvolgimento di wedding planner internazionali e operatori locali, con l’intento di promuovere in modo stabile e strutturato il territorio agropolese come meta ideale per i matrimoni. Con l’approvazione del regolamento, il Comune punta ad ampliare le opzioni di celebrazione, affiancando alle tradizionali sale comunali nuovi spazi privati selezionati per il loro pregio culturale, storico, artistico o naturalistico.

Da Palazzo di Città precisano inoltre che, sin dalla stesura del testo, è stata posta grande attenzione all’inclusione e al rispetto delle diversità: per contrastare ogni forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, è stato adottato un linguaggio neutro dal punto di vista del genere, a garanzia di pari opportunità per tutte le coppie. I luoghi privati idonei saranno individuati tramite un avviso pubblico predisposto dall’Ufficio Servizi Demografici e Statistici, che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. L’invito sarà rivolto ai proprietari di residenze di pregio, incluse quelle destinate ad attività alberghiere e di ristorazione, presenti sul territorio comunale. Dopo la selezione, per l’utilizzo di tali spazi sarà necessario ottenere specifiche autorizzazioni o stipulare accordi con l’amministrazione. La celebrazione delle cerimonie civili sarà officiata da un ufficiale di stato civile – sindaco, assessore, consigliere o funzionario comunale – anche in queste nuove location, rendendo così Agropoli una città sempre più accogliente, inclusiva e vocata all’amore.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...