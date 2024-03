AGROPOLI, PESCE INSISTE SUL GAL PESCA E CHIAMA LA PROCURA

Insiste il consigliere comunale Pesce sul Gal pesca ritenuto dal consigliere comunale agropolese una vera e propria abbuffata di posti di lavoro e di spartizioni del potere. Da tempo ha posto l’accento su questa gestione molto diuscussa a suo dire e questa volta mette in evidenza ulteriori motivi, a suo dire, di intervento da parte della propcura della repubblICA. IN BASSO IL TESTO DELLA NOTA:

“Ancora sul Gal pesca Magna Graecia.

– Avviso Pubblico di Manifestazione d’interesse per l’adesione al costituendo Gal 9.10.2023 termine per aderire 13.10.2023… solo 4 giorni.

19.10.2023 riunione dell’assemblea dei soci, atto costitutivo e nomine.

Sempre il 19.10.2023 vengono emesse n. 3 Determine di affidamento da parte del Comune Capofila, Sapri:

1.affidamento servizi per le attività di “CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA” ad una Srl con sede legale in Napoli, per euro 30.000,00.

2. Affidamento servizi “ATTIVITÀ DI PREPARATORY DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE AI SENSI DEL FEAMPA 2021/2027” ad altra Srl con sede legale in Napoli per euro 45.000,00.

3.Affidamento servizi “ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL GRUPPO AZIONE LOCALE PESCA MAGNA GRAECIA” a società con sede legale in Torchiara (Sa) per euro 20.000,00.

23 ottobre 2023 termine per il deposito della documentazione alla Regione.

Seguiranno altri approfondimenti.”

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...