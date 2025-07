AGROPOLI, PIAZZA PAOLO SERRA E’ REALE LA CITTA’ ESALTA IL SUO POLITICO

A 11 anni dalla sua scomparsa Agropoli per volere dell’amministrazione comunale ha intitolato la piazza forse simbolo della cultura a Paolo Serra già sindaco, assessore, consigliere comunale provinciale, assessore provinciale, editore, imprenditore, preside e tanto tanto tanto. Paolo Serra ha più dato che ricevuto dalla sua città ma era quello che voleva. Sembra un sogno parlarne, rapidamente, il 9 luglio, con la gente riunita davanti al cine teatro, c’erano tanti sindaci, la mente è tornata indietro di molti, tanti anni. Sembrava essere tornati indietro nel tempo quando all’interno del cinema è stato proiettato un filmato da brividi con i suoi comizi, sembrava reale, come se stesse accadendo adesso, si perché i volti, di Serena, Pasqualino, Antonella, dalla signora Sofia venivano tratteggiati da un sorriso finalmente intenso, forse non lo era mai stato da quell’agosto del 2014, e mai lo sarà se non nel ricordo della persona più importante.

Lo stato d’animo della famiglia era dettato chiaramente della presenza del professore Serra, perché il 9 luglio, come sempre, lui era li e ora c’è anche con una piazza simbolo della cultura di Agropoli, la nuova piazza, quella che ha preso il posto di Piazza Vittorio veneto quella forse più deputata ad avere il suo nome, ma se ci pensiamo è giusto così, la nostra agropolesità ci indica Vittorio Veneto, la nuova Agropoli indica quella attuale.

Agropoli non ha dimenticato, l’impegno, la presenza e il lavoro politico, intellettuale e umano di Paolo Serra sono pezzi di oro lasciati in questa nostra amata città. Sarà più bello passare per quella piazza, sarà come rivederlo in ogni momento, come quando ci proteggeva con il suo sguardo, il suo sorriso, la sua forza di perbenismo durante l’esperienza di Teleagropoli. Paolo Serra è stato un onore concessoci dalla provvidenza oggi è un onere perchè nel suo ricordo e nei suoi insegnamenti bisogna crescere. La piazza era un dovere continuare ad amarlo è un obbligo. Sergio Vessicchio

