AGROPOLI, PICCHIA LA MADRE IN VIA LUNGO TESTENE OPERAI LO PESTANO A SANGUE

Gli operai che stavano lavorando in una palazzina in via Lungo Testene nei pressi del Decò e sulla strada che costeggia il fiume e che porta al lido azzurro hanno sentito le urla di una donna. Quando si sono affacciati si sono accorti che un uomo stava picchiando la madre chiedendole soldi, il loro intervento è stato immediato prima lo hanno fermato e poi lo hanno picchiato duramente. Un’azione comprensibile da parte dei muratori i quali davanti a quella scena non potevano non intervenire. Si è poi capito che l’uomo è vittima di problemi di salute mentale. Suo posto sono prontamente intervenuti i carabinieri di Agropoli, l’ambulanza del 118 e i vigili urbani. Identificati in 5, sia i costruttori che l’uomo che stava picchiando la povera donna.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...