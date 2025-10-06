AGROPOLI, PICCHIAVA LA MOGLIE CON UN BASTONE ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli hanno arrestato un 37enne del posto, indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della moglie.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo avrebbe aggredito la consorte utilizzando un bastone da passeggio, al termine di una violenta lite avvenuta in ambito domestico. La donna, soccorsa, avrebbe riportato contusioni giudicate guaribili in pochi giorni.

L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Agropoli, in attesa della convalida dell’arresto da parte del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come precisano gli inquirenti, le accuse dovranno essere verificate nel prosieguo dell’iter processuale.

