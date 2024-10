AGROPOLI, PRENOTAZIONI OLTRE I 500 PER L’OKTOBERFEST AL BEERMANIA E’ RECORD

Un successo son precedenti e con grandi conferme quello del Beermania con l’Oktoberfest in programma fino al 14 ottobre. Quest’anno però c’è un dato che fa molto riflettere ed relativo alle prenotazioni di gente che stanno arrivando in città solo ed esclusivamente per la kermesse tedesca.Si sono superate le 500 prenotazioni da gente che arriva ad Agropoli solo ed esclusivamente per prendere parte all’oktoberfest.

Un vero e proprio record. I numeri altissimi degli altri anni si sono confermati anche quest’anno ma le prenotazioni ha subito un’impennata forse inattesa ma gradita. Un fuori stagione molto indicativo. E’ vero che ottobre sta portando tanti stranieri complice, si fa per dire, l’aereoporto di Pontecagnano, ma la peculiarità dell’evento del beermania è senza ombra di dubbio un qualcosa in più perchè altrimenti questi turisti non sarebbero arrivati. Le serate vanno avanti con grande successo di gente, di oubblico, di musica. Si va avanti fino al 14 ottobre,

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

